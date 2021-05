Jadon Sancho: Mega-Angebot geplant! Top-Klub macht offenbar ernst

Jadon Sancho ist einer der großen Stars bei Borussia Dortmund. Der Engländer ist erst 20 Jahre jung, aber bereits eine feste Größe beim BVB. Geboren wurde er am 25. März 2000 in London. Seine Karriere begann er 2007 in der Jugend des FC Watford.

Rund um Jadon Sancho und den BVB kommt einfach keine Ruhe rein.

Wohin geht es für Jadon Sancho? Foto: imago images/Poolfoto

Die Gerüchte halten sich hartnäckig: Wechselt Jadon Sancho für eine Mega-Ablöse vom BVB zu einem europäischen Topklub?

Auch in diesem Jahr dürfte Jadon Sancho wieder einer der begehrtesten Spieler sein. Ein europäischer Spitzenklub scheint nun ernst zu machen.

Schon im vergangenen Jahr war ein möglicher Wechsel von Jadon Sancho zu einem europäischen Spitzenklub das Thema des Transfermarkts. Vor allem Manchester United hatte ein Auge auf den englischen Flügelspieler geworfen. Doch Sancho blieb beim BVB.

Die Gerüchte um Jadon Sancho halten sich hartnäckig. Foto: Groothuis/Witters/Pool via TEAM2sportphoto

Nach einem Tief in der Hinrunde entwickelte er sich in der Rückrunde wieder zu dem Topspieler, der er im Jahr zuvor war. Am Ende der Saison steht die Qualifikation zur Champions League, das Viertelfinale der Champions League und der Gewinn des DFB-Pokals. Sancho hat dazu 16 Tore und 21 Assists in 37 Spielen beigesteuert.

Keine Frage, dass auch in diesem Jahr wieder die Topklubs beim BVB anklopfen werden. Einer dieser Klubs scheint nun ernst machen zu wollen. Das berichtet die britische Sun.

Der FC Chelsea plant demnach wohl ein Angebot über 80 Millionen Pfund (rund 92 Millionen Euro) für den englischen Flügelflitzer abzugeben. Beim Klub aus London steht seit Januar Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel an der Seitenlinie. Der Coach, der mit Schwarzgelb im Jahr 2017 den DFB-Pokal gewinnen konnte, übernahm die Blues auf Platz neun der Liga. Nun, nach 28 Pflichtspielen stehen sie nicht nur auf Rang drei, sondern auch im Finale der Champions League.

Jadon Sancho lässt die Gerüchteküche brodeln. Foto: picture alliance/dpa/AP-Pool/Michael Sohn

Trotz dieser Erfolge will Tuchel den 21-jährigen Sancho unbedingt. Er gilt als großer Fan. Laut der Sun soll er von den Verantwortlichen erwarten, dass sie ernsthaft versuchen Sancho an die Stamford Bridge zu locken. In der Liga hat man die Teilnahme an der Königsklasse für die nächste Saison bereits gesichert. Das hat der BVB zwar auch – aber vielleicht sieht Sancho bei Chelsea eine höhere Chance, den Henkelpott zu gewinnen. Immerhin steht Tuchel mit den Blues bereits in dieser Saison im CL-Finale gegen Manchester City.

Das ist Jadon Sancho

Geboren am 25. März 2000 in Camberwell, London

Seine Eltern stammen aus Trindad und Tobago

Wurde in der Jugend von Manchester City ausgebildet

2017 wechselte er für 7,84 Millionen Euro zum BVB

Da die CL-Qualifikation zumindest ein paar zusätzliche Millionen in die Chelsea-Kasse spülen wird, wäre ein Sancho-Transfer zumindest finanziell sehr wahrscheinlich zu stemmen.

Ein Sancho-Wechsel könnte für den BVB aus einem Grund von Interesse sein. Die hohe Ablöse: Der DFB-Pokalsieger verzeichnet aufgrund der zuschauerlosen Corona-Saison einen enormen Verlust. Wie hoch, dieser wirklich ist, liest du hier.

