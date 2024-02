Borussia Dortmund: Nach Kehl-Schelte – erster BVB-Star reagiert deutlich

Bei Borussia Dortmund herrscht keine gute Laune vor dem Champions-League-Spiel gegen die PSV Eindhoven (20. Februar, 21 Uhr). Nach dem 1:1-Unentschieden am vergangenen Wochenende beim VfL Wolfsburg gab es von Sportdirektor Sebastian Kehl eine ordentliche Ansage an die BVB-Profis.

Borussia Dortmund habe teilweise“ arrogant“ gespielt, sagte Kehl nach dem Remis. Nun hat sich der erste BVB-Star nach der Kehl-Schelte zu Wort gemeldet.

Borussia Dortmund: Deutliche Kehl-Schelte

„Mir war an der einen oder anderen Stelle zu viel Hacke und Spitze dabei.“ Man habe das ganze Spiel „ein bisschen laufen lassen“, zeigte sich Sebastian Kehl nach dem 1:1 in Wolfsburg enttäuscht von der Mannschaft von Borussia Dortmund. Es habe zwar „einige gute Aktionen“ gegeben, aber am Ende fehlte die Konsequenz (hier mehr dazu).

Am Montag (19. Februar) verriet Cheftrainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei der PSV Eindhoven, dass man dieselben Worte „bereits in der Halbzeit gewählt“ habe. „Es ist ein schmaler Grat zwischen Selbstvertrauen und Überheblichkeit“, erklärte Terzic.

Als erster BVB-Profi äußerte sich Gregor Kobel zur Kehl-Kritik: „Ich finde auch, dass wir in einigen Situationen den Ball unnötig verloren haben. Wir hatten allerdings auch viele gute Phasen in Wolfsburg. Wir haben in der Rückrunde gute Schritte nach vorne gemacht“, so der Torhüter.

„Wir brauchen kompletten Fußball“

Gegen Eindhoven soll es für Borussia Dortmund wieder besser laufen. In der Champions League setzten sich die Schwarzgelben als Gruppenerster vor Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United durch. Gegen den aktuellen Tabellenführer der niederländischen Eredivisie zeigt sich Terzic „grundsätzlich optimistisch“.

Seine Mannschaft müsse „Ballbesitz und Konterfußball“ zeigen und die Qualitäten unter Beweis stellen. „Wir gehören in Deutschland zu den Topteams beim Thema Ballbesitz. Wir sind aber auch gleichzeitig die beste Mannschaft in Bezug auf Kontertore. Wir brauchen kompletten Fußball“, so Terzic.

Bei einer guten Leistung können die BVB-Stars die heftige Kehl-Kritik vom vergangenen Wochenende wieder vergessen lassen. Zudem will sich Borussia Dortmund eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im Signal-Iduna-Park verschaffen.