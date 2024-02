Borussia Dortmund: Kehl rechnet knallhart mit BVB-Stars ab – „Arrogant“

Nach dem starken Auftritt gegen Freiburg (3:0) hat Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg wieder Federn lassen. Ein dürftiger Auftritt in der Autostadt reichte am Ende nur zu einem Remis (1:1).

Sportdirektor Sebastian Kehl ging nach dem Auswärtsspiel in Wolfsburg hart mit der Mannschaft ins Gericht, machte ihr Vorwürfe. Bei der sportlichen Leitung ist man mit den Auftritten der Stars von Borussia Dortmund nicht einverstanden.

Borussia Dortmund: Kehl wirft BVB-Stars Arroganz vor

Dabei begann das Spiel für den BVB eigentlich nach Plan: Mit der ersten guten Gelegenheit brachte Niclas Füllkrug die Schwarzgelben mit 1:0 in Führung. Danach kam von den Dortmundern aber nicht mehr viel, nach vorne ging kaum etwas. Wolfsburg gelang schließlich in der 64. Minute der Ausgleich durch Yannick Gerhardt.

Nach Abpfiff rechnete Kehl knallhart mit den BVB-Stars ab: „Man muss der Mannschaft heute ein Stück weit vorwerfen, dass wir in manchen Phasen das Spiel nicht weiter kontrolliert haben und dass wir auch arrogant gespielt haben“, so der Sportdirektor.

Er führte weiter aus: „Mir war an der einen oder anderen Stelle einfach zu viel Hacke dabei und Spitze“. Man habe „nicht konsequent genug im Zweikampf“ gespielt und „auch in manchen Situationen zu leichtsinnig Bälle verloren“. Es habe zwar „einige gute Aktionen“ gegeben, aber am Ende fehlte die Konsequenz.

„Wir haben keine gute Leistung gebracht. Das Spiel war von unserer Seite über 90 Minuten nicht so gut, dass wir hier hätten heute gewinnen können“, sagte Kehl. Und auch Trainer Edin Terzic war mit dem Auftritt nicht einverstanden: „Wir sind weder mit dem Spiel noch mit dem Ergebnis zufrieden. Wir sind gut reingekommen und konnten ein schönes Tor herausspielen, aber wir haben dann ein wenig den Rhythmus verloren.“

Kehl warnt vor Champions-League-Achtelfinale

Im Hinblick auf das anstehende Achtelfinale in der Champions League gegen PSV Eindhoven forderte Kehl eine Leistungssteigerung. „Wenn man in diesen beiden Spielen nicht performt, ist man raus. Wir brauchen zwei richtig gute Leistungen, vollen Einsatz und volle Fokussierung. Jeder muss eine richtig gute Leistung zeigen, dann haben wir die Chance weiterzukommen. Das ist das Ziel“, so Kehl.