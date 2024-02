Eindhoven – BVB: Dicke Überraschung offiziell! Terzic verkündet sie selbst

Endlich ertönt sie wieder: die Champions-League-Hymne! Für Borussia Dortmund steht im Achtelfinale das Hinspiel bei PSV Eindhoven an. Für den BVB wird es am Dienstag (20. Februar, 21 Uhr) wichtig, sich eine ordentliche Ausgangslage für das Rückspiel im Signal-Iduna-Park zu erspielen.

Bei der Begegnung Eindhoven – BVB wird es gleich zwei Überraschungen geben. Cheftrainer Edin Terzic hat nämlich verkündet, dass es drei junge Talente in den Kader für das CL-Spiel geschafft haben.

Eindhoven – BVB: Dicke Überraschung offiziell!

Wenn Borussia Dortmund in der Champions League auf PSV Eindhoven trifft, könnte U19-Juwel Kjell Wätjen sein Profidebüt für den BVB feiern. Der 18-jährige Youngster steht ebenso im Kader wie das lange verletzte Top-Talent Julien Duranville.

„Kjell Wätjen ist gut, deswegen ist er bei uns. Wir haben immer wieder die Möglichkeit gehabt, ihn im Training einzubauen. Die Kadermöglichkeiten in der Champions League sind größer“, sagte Edin Terzic auf der Pressekonferenz am Montag über den Nachwuchsspieler. Er solle Eindrücke sammeln, die Mannschaft kennenlernen. Er habe es sich durch „tolle Leistungen“ verdient, so Terzic weiter.

Für Duranville ist es sogar die erste Kadernominierung seit über sechs Monaten. Wätjen hatte es Anfang Februar gegen Heidenheim (0:0) schon einmal auf den Spieltagsbogen geschafft. Auch U23-Profi Samuel Bamba ist mit in die Niederlande gereist. Der Angreifer saß zuletzt auch gegen Wolfsburg (1:1) auf der Bank.

Mit Malen, ohne Adeyemi

Dass die drei Talente für den BVB gegen Eindhoven in der Startelf stehen werden, ist eher unwahrscheinlich. Hoffnungen auf einige Minuten dürften sie sich je nach Spielstand machen. Dafür könnte der zuletzt ausgefallene Donyell Malen zurück in die Anfangsformation rücken, der gegen die Wölfe kurzfristig wegen Kniebeschwerden nicht eingesetzt werden konnte. Ebenfalls wieder im Kader ist Linksverteidiger Ramy Bensebaini, der wegen einer Erkältung gefehlt hatte.

Dafür wird Karim Adeyemi erneut nicht spielen können. Für den Angreifer kommt die Partie in Eindhoven noch zu früh. Der Flügelstürmer klagt über muskuläre Probleme. Zuvor hatte Adeyemi aufgrund eines Syndesmosebandrisses mehrere Wochen gefehlt.