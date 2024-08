Bremen – Dortmund: Pikante DFB-Entscheidung – sofort schrillen bei den BVB-Fans die Alarmglocken

Nach dem ersten Heimspiel ist vor dem ersten Auswärtsspiel. Am Samstag (31. August) reisen der BVB und seine Fans in den Norden. Dort heißt es dann an der Weser: Bremen gegen Dortmund.

Wie üblich hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) kurz vor dem Spiel die Schiedsrichter-Ansetzungen des Spieltags veröffentlicht. Beim Blick auf den Referee der Partie Bremen – Dortmund haben insbesondere die Dortmunder gleich ein ganz flaues Gefühl.

Bremen – Dortmund: Hartmann pfeift

Bereits zum Bundesliga-Auftakt war die Aufregung im schwarz-gelben Lager groß. Da tauchte doch tatsächlich der Name Felix Zwayers auf dem Spielberichtsbogen auf. Jener Zwayer, um den es 2021 heftige Diskussionen gegeben und der seitdem kein BVB-Spiel mehr gepfiffen hatte (hier mehr erfahren). Zur Beruhigung aller Beteiligten leitete er das Spiel gegen Frankfurt allerdings souverän.

In der neuen Woche nun direkt die nächste schlechte Erinnerung. Die Begegnung zwischen Bremen und Dortmund pfeift Robert Hartmann. Für den 44-Jährigen aus dem Allgäu ist es die Bundesliga-Premiere in dieser Saison.

Schlechte Erfahrungen

Und in Dortmund zucken sie zusammen. Warum? In der Vergangenheit war Hartmann an einer brisanten Entscheidung gegen den BVB involviert. Wir schreiben den 28. April 2023. An jenem Abend sind die Dortmunder in Bochum zu Gast – als Tabellenführer. Gegen den Abstiegskandidaten straucheln die Schwarz-Gelben jedoch, lassen beim 1:1 Punkte liegen, die sich am Ende der Saison als entscheidend herausstellen.

Für Wut sorgte eine Szene, bei der Karim Adeyemi im gegnerischen Strafraum klar von den Beinen geholt wurde. Schiedsrichter Sascha Stegemann pfiff die Aktion nicht – ein Fehler, wie er anschließend betonte. Allerdings griff auch sein Videoassistent nicht ein. Das war an diesem Abend Robert Hartmann, der danach nicht den besten Ruf in Dortmund hatte.

Bremen – Dortmund: So ist die Bilanz

In der vergangenen Saison kam Hartmann bei Dortmund-Spielen als Hauptschiedsrichter nicht einmal zum Einsatz. Seine letzte Leitung einer Begegnung datiert auf den 30. April 2022. Damals spielte Dortmund – natürlich – gegen Bochum und verlor mit 3:4. Die Niederlage war in diesem Spiel allerdings nicht die Schuld des Schiedsrichters.