Diese Entscheidung birgt jede Menge Sprengstoff. Gleich zum Saisonauftakt gibt es für Borussia Dortmund ein brisantes Wiedersehen. Erstmals seit über zweieinhalb Jahren pfeift Felix Zwayer wieder ein Spiel der Schwarz-Gelben (DER WESTEN berichtete).

Zwayer und Borussia Dortmund haben eine, nun ja, schwierige Vorgeschichte. Einst eskalierte die Lage bei einem Spiel gegen Bayern München so sehr, dass der Schiedsrichter anschließend nicht mehr bei BVB-Spielen zum Einsatz kam. Woher kommt der plötzliche Sinneswandel?

Borussia Dortmund und der Zwayer-Eklat

Wir schreiben den 4. Dezember 2021: Der BVB empfängt Bayern München zum Topspiel im heimischen Westfalenstadion. Die Gastgeber verlieren knapp mit 2:3 – und schäumen schon während der Partie vor Wut. Einige knifflige Szenen entscheidet der Referee gegen Dortmund, unter anderem bekommt Marco Reus einen Elfmeter nicht zugesprochen.

Nach dem Spiel dann der Höhepunkt des Eklats. Jude Bellingham verweist in einem Interview auf Zwayers Verbindung zum Schiedsrichter-Skandal um Robert Hoyzer vor 20 Jahren. Unterschwellig wirft er dem heute 43-Jährigen vor, auch das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München verpfiffen haben zu können.

Zwayer bekommt nach dem Spiel Morddrohungen, zieht sich mehrere Wochen zurück, ein Karriereende steht im Raum. Der damalige Schiri-Boss Lutz Michael Fröhlich sagt anschließend: „Es wäre für meine Begriffe in einem solchen oder vergleichbaren Fall nicht verantwortungsvoll gegenüber allen Seiten, dieselbe Konstellation wieder anzusetzen.“

Neuer Schiri-Boss der Grund?

Ein Leitsatz, an den sich der DFB bei der Ansetzung der Schiedsrichter seitdem hielt – bis jetzt. Zwayer kehrt nach Dortmund zurück, gleich am ersten Spieltag und gleich bei einer Begegnung, bei der es in der Vergangenheit auch mehrmals krachte. Es stellt sich also die Frage: warum?

Ein möglicher Grund könnte eine Veränderung an der Spitze der DFB-Schiris sein. Zur neuen Saison hat Fröhlich abgedankt, stattdessen hat Knut Kircher übernommen. Durchaus möglich, dass er den Fall anders bewertet oder seiner Meinung nach genug Zeit ins Land gegangen ist, damit Zwayer wieder bei Dortmund-Spielen auf dem Platz steht.

Für Kritik sorgt die Ansetzung bei Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt alle mal. Ex-Schiri Manuel Gräfe ätzt auf „X“ beispielsweise: „Neuer SR-Chef Kircher mit fehlender Sensitivität wie sein Vorgänger beim Thema Ansetzung/Leistung? […] Rücksicht&Verantwortung allen gegenüber – auch Zwayer – sieht anders aus.“ Bleibt zu hoffen, dass es nach dem Spiel nicht viel Raum für Diskussionen gibt.