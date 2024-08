Borussia Dortmund stellt „Neuzugang“ am Deadline-Day vor – jetzt darf es jeder wissen

Das Ende des Sommertransferfensters steht kurz bevor. Bei Borussia Dortmund dürfte man dem vielerorts berüchtigten „Deadline Day“ gelassen entgegensehen – schließlich sieht man sich beim BVB derzeit gut aufgestellt.

Denn mit fünf namhaften Verpflichtungen hat Borussia Dortmund in diesem Sommer mächtig aufgerüstet. Einen weiteren Neuzugang erwarteten viele daher nicht mehr. Doch nun gibt es Neuigkeiten vom Revierklub – alle Fans dürften ganz genau hinschauen!

Borussia Dortmund veröffentlicht Ausweichtrikot

Ungewöhnlich lange musste man in diesem Jahr bei Borussia Dortmund auf das neue Auswärtstrikot warten. Am Freitag (30. August) war es dann jedoch endlich soweit: Der BVB präsentierte die neue Kluft, mit der man in der kommenden Saison in der Fremde auf Torejagd gehen wird. Das Trikot ist überwiegend in schwarz gehalten und wird durch einen gelben Balken ergänzt.

In diesem Jahr steht das Auswärtsjersey zudem ganz unter dem Motto „Borussia verbindet“. Damit spielt der BVB auf Gründungsmitglied Franz Jacobi an, der einst sagte: „Die Qualität eines Fußballvereins zeigt sich darin, wie er seinen sozialen Aufgaben gerecht wird“. Das neue Trikot stehe für Vielfalt, zudem wolle damit die Arbeit gegen Rassismus oder Diskriminierung fördern, wie der Verein in einer Pressemitteilung betont.

Gemischte Fan-Reaktionen auf Auswärtstrikot

Die Reaktionen auf das neue Auswärtstrikot fallen in den sozialen Medien gemischt aus. Einige Fans schreiben zum Beispiel auf „X“: „Find ich ganz geil“, „Wunderschön“ oder „Besser als ich’s erwartet hab“. Viele Fans stören sich aber auch an dem neuen Design: Kommentare wie „Schreckliches Trikot“ oder „Irgendwie nicht so geil“ findet man auf „X“ immer wieder.

Schon am Samstag (31. August) könnte das neue Jersey beim Auswärtsspiel in Bremen dann schon seine Premiere feiern. Fans und Mannschaft werden auf einen positiven Einstand hoffen.