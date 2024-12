Borussia Dortmund – FC Barcelona: Verletzungsdrama in letzter Minute! Große Sorgen um BVB-Star

Was ein bitterer Abend für Schwarz! Der BVB verliert das Königsklassen-Topspiel gegen den FC Barcelona mit 2:3. Dabei zeigte das Team von Trainer Nuri Sahin ein starkes Spiel und hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt.

Doch so richtig tragisch wurde es in der Nachspielzeit. Nach einem Last-Minute-Freistoß blieb Innenverteidiger Nico Schlotterbeck am Boden liegen. Der BVB-Star krümmte sich vor Schmerzen. Nach dem Spiel Borussia Dortmund – FC Barcelona musste er sogar mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

Borussia Dortmund – FC Barcelona: Schlotterbeck wohl schwer verletzt

Das kann der BVB überhaupt nicht gebrauchen! Schlotterbeck hat sich im Spiel gegen die Katalanen wohl schwer verletzt. Der Defensiv-Star knickte nach einem Kopfball mit dem rechten Fuß um und signalisiert direkt, dass er heftige Schmerzen hat. Das sah wirklich nicht gut aus.

Schlotterbeck selbst hatte in dieser Situation die große Chance, sein Team noch zum Ausgleich zu köpfen. Sein Kopfball ging jedoch knapp über den Kasten und im Anschluss kickte er böse um. Aus BVB-Sicht hofft man nun, dass es – trotz der schlimmen Bilder – keine allzu heftige Verletzung ist.

++ Borussia Dortmund – Barcelona: Schiri-Wut! BVB-Fans flippen völlig aus ++

Eine genaue Diagnose wird in den kommenden Stunden und Tagen folgen. Doch Fakt ist: Ein (langfristiger) Ausfall von Schlotterbeck wäre ein herber Schlag für Schwarz-Gelb. Der Defensiv-Akteur spielte eine herausragende Saison bisher und war der Fels in der Brandung des BVB.

BVB gehen die Innenverteidiger aus

Neben Schlotterbeck sind derzeit auch die anderen beiden zentralen Defensiv-Akteure verletzt. Niklas Süle hat erst in Gladbach (1:1) eine schwere Verletzung erlitten und wird viele Monate ausfallen. Auch Waldemar Anton verpasste die vergangenen Spiele aufgrund einer Muskelblessur. Stand jetzt steht Schwarz-Gelb also ohne wirklichen Innenverteidiger mit Profierfahrung da.

Weitere News:

Sollte Schlotterbeck tatsächlich länger ausfallen, werden die BVB-Bosse im anstehenden Transferfenster wohl nachlegen (müssen). Die Verletzungen ziehen sich durch die bisherige Saison und es scheint kein Ende zu nehmen. In dieser Hinsicht ist es für den BVB in jedem Fall eine Seuchen-Hinserie.