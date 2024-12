BVB – FC Barcelona: Sahin-Hammer! Fans können es nicht fassen

Borussia Dortmund geht mit großen Schritten auf die direkte Teilnahme an der Champions-League-K.o.-Phase zu. Die Borussen haben in dieser Königsklassen-Saison bereits groß aufgespielt. Mit einem Sieg im Spiel BVB – FC Barcelona könnte man wohl schon mit dem direkten Weiterkommen planen.

Dies soll vor allem mit einer Sache gelingen: mit Mut. Diesen lebt BVB-Coach Nuri Sahin mit seiner Aufstellung für den Kracher BVB – FC Barcelona vor. Einige Fans trauen ihren Augen kaum.

BVB – FC Barcelona: Sahin setzt auf Youngster-Power

Sahin möchte es wissen! Der Borussen-Coach, der erstmals als Cheftrainer von Schwarz-Gelb ein echtes CL-Topspiel im eigenen Stadion erlebt, sorgt mit einer Herangehensweise für eine dicke Überraschung. Er setzt voll auf die jungen Wilden – neben Jamie Gittens stehen auf Giovanni Reyna und Julien Duranville in der Startformation.

Diese Personalwahl kommt durchaus überraschend. Denn sowohl Reyna als auch Duranville haben zuletzt nicht die größte Rolle gespielt. Für beide BVB-Stars wird es der erste Startelfeinsatz der Saison sein – ausgerechnet im Champions-League-Topspiel gegen Hansi Flicks Starensemble!

Reyna kam in der laufenden CL-Saison bisher nur beim Auswärtssieg in Zagreb (3:0) zu einem Kurzeinsatz. Duranville wurde gegen Celtic Glasgow (7:1) und in Zagreb eingewechselt. Nun folgt also für beide der erste Einsatz von Beginn an. Sahin beweist Mut und setzt voll auf seine Youngsters!

https://twitter.com/BVB/status/1866917900105421256

BVB-Fans sind aus dem Häuschen

Bei der schwarz-gelben Fangemeinde hat Sahin mit seiner Aufstellung schon vor Spielbeginn Jubel ausgelöst. „Reyna und Duranville von Beginn an! Ist das geil“, schreibt ein BVB-Fan auf „X“. „Ich glaube, ich träume. Was ein mutiger Schritt von Sahin“, so ein anderer. Allerdings wissen auch die Borussen-Anhänger, dass dieser Schritt komplett nach hinten losgehen kann. „Wenn wir so gewinnen, ist Sahin der Held. Bekommen wir auf die Mütze, wird er sich erklären müssen“, so ein Borusse.

In der Tat geht der BVB-Coach damit ein großes Risiko ein. Schließlich fehlt beiden die Spielpraxis und die Erfahrung. Doch mit der Aufstellung sendet er auch ein klare und aus Vereinssicht wichtiges Zeichen: Er möchte den jungen Spielern Vertrauen schenken – sogar in den ganz großen Spielen.