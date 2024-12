Borussia Dortmund – FC Barcelona: Hammer vor Königsklassen-Kracher – darauf haben alle gewartet

Mit Real Madrid hat der BVB schon einen Königsklassen-Kracher hinter sich, nun wartet der nächste: Borussia Dortmund – FC Barcelona elektrisiert nicht nur die Fans der beiden Klubs.

Und jetzt das: Vor dem Spiel in der Champions League gibt es vom BVB eine Nachricht, auf die die Fans schon lange gewartet haben. Pünktlich zu Borussia Dortmund – FC Barcelona meldet sich Karim Adeyemi wieder fit und steht im Kader.

Borussia Dortmund – FC Barcelona: Adeyemi ist dabei

Viele Vorschusslorbeeren, wenig Highlights – so lassen sich die ersten Jahre von Karim Adeyemi in Schwarzgelb wohl am besten beschreiben. Immer wieder ließ er sein großes Talent aufblitzen, doch stets folgten auf eine Gala mehrere Spiele, in denen er komplett abtauchte. Doch die Saison 2024/25 schien seine zu sein. In den ersten acht Pflichtspielen glänzte der Nationalspieler wie nie zuvor.

Dann der Schock: Ausgerechnet beim besten seiner vielen guten Auftritte fuhr es ihm in den Oberschenkel. Nach einem Dreierpack plus Vorlage war beim 7:1 gegen Celtic Glasgow kurz nach dem Seitenwechsel Schluss. Es folgte die Hiobsbotschaft: Muskelfasserriss, wochenlange Pause. Die wurde durch Rückschläge weiter verlängert. Zweieinhalb Monate ist sein letztes Spiel inzwischen her (hier mehr).

Karim Adeyemi wieder im Kader

Doch nun folgt die Nachricht, auf die alle BVB-Fans gewartet haben. Karim Adeyemi ist zurück. Er nahm am Abschlusstraining vor Borussia Dortmund – FC Barcelona teil und steht laut „Ruhr Nachrichten“ erstmals seit dem 1. Oktober wieder in Nuri Sahins Spieltagskader.

Ob es auch zum Comeback kommt, wird wohl der Spielverlauf entscheiden. Die Startelf dürfte für den 22-Jährigen noch ausgeschlossen sein, zumindest einem Einsatz in der Schlussphase dürfte aber nichts im Wege stehen.