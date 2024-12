Borussia Dortmund – Barcelona: Schiri-Wut! BVB-Fans flippen völlig aus

Der BVB hat einmal mehr zu einem großen Champions-League-Abend geladen. Schwarz-Gelb hatte 6. Spieltag der laufenden Königsklasse den FC Barcelona zu Gast. Im Spiel Borussia Dortmund – Barcelona gab es aus BVB-Sicht vor allem eine strittige Szene.

Kurz vor der Halbzeit kommt BVB-Stürmer Serhou Guirassy nach einem Zweikampf im Strafraum der Gäste zu Fall. Das ganze Stadion, die Akteure auf dem Platz und die gesamte BVB-Bank fordert sofort Elfmeter. Doch der französische Schiedsrichter Francois Letexier pfeift nicht.

BVB – Barcelona: Elfmeterpfiff für Schwarz-Gelb bleibt aus

Es wäre der perfekte Zeitpunkt für die Führung gewesen: In der 42. Minute hoffte ganz Schwarz-Gelb auf einen Elfmeter. Guirassy wird im Strafraum kurz gehalten und geht zu Boden. Der Stürmer reklamiert sofort. Doch Letexier pfeift nicht. Und auch der Videoschiedsrichter meldet sich nicht.

Für alle Borussen war jedoch klar: Das war ein Elfmeter. Dementsprechend groß war der Ärger, dass der französische Unparteiische und sein Team diese Meinung nicht teilten. „Wie kann man das nicht pfeifen? Wir werden hier mal vier komplett verarscht“, schreibt ein BVB-Fan auf „X“.

Großer Ärger auf französischen Schiedsrichter

Dies sahen viele BVB-Fans ähnlich. „War ja wieder klar, dass der Schiedsrichter sich nicht traut, das zu pfeifen. Absolut lächerlich“, wettert ein Anhänger. Die Wut bei der schwarz-gelben Fangemeinde war groß. So ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Mit einem solchen Tor wäre der BVB wohl gerne in die Pause gegangen, stattdessen ging man mit einem Unentschieden in die Kabinen. Allerdings präsentierte sich Schwarz-Gelb in Halbzeit eins über weite Strecken auf Augenhöhe mit dem spanischen Top-Klub. Eine Führung wäre – unabhängig von der möglichen Elfmeter-Szene – also nicht unverdient.