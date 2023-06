Borussia Dortmund: Transfer in der Warteschleife – das ist der Grund

Der Schock der verpassten Meisterschaft steckt Borussia Dortmund noch in den Knochen, so langsam richtet sich der Blick aber schon auf die nächste Saison. Ein heißer Transfersommer steht an, beim BVB könnte sich einiges tun.

Mit Spannung wird eine Entscheidung bei Jude Bellingham erwartet. Wenn der Wechsel unter Dach und Fach ist, könnte es bei Borussia Dortmund richtig losgehen. Ein Transfer steht noch in der Warteschleife.

Borussia Dortmund: Von Bellingham hängt einiges ab

Fällt der erste Dominostein, dürften die nächsten Transfers nicht lange auf sich warten lassen. Jude Bellingham steht laut übereinstimmenden Medienberichten kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid. Geht der Deal über die Bühne, würde Borussia Dortmund eine satte Ablösesumme einstreichen und ein nettes Budget für Transfers haben.

Laut dem Transfer-Guru Fabrizio Romano wartet der BVB darauf, dass der Wechsel von Jude Bellingham finalisiert ist und will dann erst auf dem Transfermarkt angreifen. Erst wenn der Bellingham-Abgang fix ist, wolle man wieder Kontakt zu Edson Alvarez von Ajax Amsterdam aufnehmen.

Alvarez-Deal erst nach Bellingham-Verkauf?

Der Mexikaner gilt seit Wochen als Wunschkandidat für das zentrale Mittelfeld und soll laut Romano auch sehr an einem Wechsel zu Borussia Dortmund interessiert sein. Ein offizielles Angebot und Verhandlungen zwischen Ajax und dem BVB gebe es aber noch nicht.

Alvarez spielt seit 2021 für Ajax Amsterdam, wechselte damals für 15 Millionen Euro von CF America in die Niederlande. Dort ist er seitdem zu einem absoluten Stammspieler und Leistungsträger gewachsen und soll nun bereit für den nächsten Schritt sein.

Als Ablösesumme sind derzeit rund 35 bis 40 Millionen Euro im Gespräch. Einen großen Teil der Bellingham-Ablöse würde der BVB also sofort in einen neuen Spieler investieren.