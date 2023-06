Borussia Dortmund: Real-Star zögert wegen Bellingham mit Verlängerung – Chance für den BVB?

Jude Bellingham und Real Madrid – dieser Deal scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Während Borussia Dortmund um eine möglichst hohe Ablöse feilscht, wird händeringend nach einem Nachfolger gesucht. Das wird fraglos die schwerste Kehl-Aufgabe des Sommers.

Beim engen Kontakt nach Madrid dürfte dem BVB-Sportdirektor die unklare Zukunft eines Real-Stars nicht entgangen sein. Dem liegt zwar ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor – kommt mit Bellingham aber ein weiterer Konkurrent, bahnt sich ein Abschied an. Für Borussia Dortmund könnte das eine Chance sein.

Borussia Dortmund: Potenzieller Bellingham-Ersatz in Madrid

Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni – die Konkurrenz im Mittelfeldzentrum von Real Madrid wäre selbst für einen Jude Bellingham brutal. Und dann ist da ja auch noch Dani Ceballos. Bei ihm ist noch unklar, wie es weitergeht. Und das liegt vor allem am Bellingham-Poker.

Wie „The Athletic“ berichtet, will Real Madrid den 26-Jährigen gerne behalten. Ein Angebot zur Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags liegt ihm bereits seit einiger Zeit vor. Doch Ceballos zögert noch mit der Unterschrift. Er lässt Real zappeln – weil er erst wissen will, was mit Bellingham passiert.

Ceballos-Paket bezahlbar

Ceballos kam in der abgelaufenen Saison zwar in 45 Spielen zum Einsatz, meistens aber nur als Joker – und nur sechsmal über die vollen 90 Minuten. Das dürfte sich bei einem weiteren Hochkaräter auf seiner Position kaum zum Guten ändern. Sollten die „Königlichen“ vom BVB den Zuschlag bekommen, bahnt sich deshalb ein Ceballos-Abgang an.

Hat Borussia Dortmund ihn auf dem Schirm? Der Spanier wäre ablösefrei, könnte alle Positionen bekleiden, die Bellingham in seinen BVB-Jahren eingenommen hätte und würde überdies auch nicht das Gehaltsgefüge sprengen. Im Angebot, das ihm von Real auf dem Tisch liegt, soll ein Salär von fünf Millionen Euro pro Jahr stehen. Gerade einmal ein Drittel von dem, was die BVB-Bosse Jude Bellingham für eine Verlängerung bieten.

Ein „Tauschgeschäft“ käme natürlich nicht in Frage. Schließlich hat Real Madrid, sollte Dani Ceballos seinen Vertrag auslaufen lassen, keine Aktien mehr in dessen Zukunftsplanungen.