Macht Borussia Dortmund es schon wieder? BVB arbeitet an Talent-Coup

Das Transferfenster des Winters neigt sich dem Ende entgegen. Am 1. Februar fällt der Vorhang für diese Saison. Doch im Hintergrund laufen auch bei Borussia Dortmund längst die Vorbereitungen auf den kommenden Sommer.

Je nach Ausgang der aktuellen Spielzeit könnte Borussia Dortmund ein größerer Umbruch bevorstehen. Im Fokus stehen bei den Schwarz-Gelben dabei auch immer wieder junge Talente. Einer von ihnen ist Amario Cozier-Duberry.

Borussia Dortmund: Neues England-Juwel?

In den vergangenen Jahren lag der BVB mit so manchem englischen Juwel goldrichtig. Jadon Sancho und Jude Bellingham reiften im Ruhrgebiet zu Mega-Stars, verließen den Klub anschließend für horrende Summen. Mit Jamie Bynoe-Gittens hat man schon den nächsten Spieler in petto, dem der Durchbruch gelingen könnte.

Gut möglich, dass sich Cozier-Duberry in diese namhafte Reihe einfügen könnte. Laut der englischen Tageszeitung „Evening Standard“ sei Borussia Dortmund sehr am Talent vom FC Arsenal interessiert.

Nutzt der BVB die Uneinigkeit?

Besonders pikant: Der Vertrag des 18-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Dadurch wäre er ablösefrei zu haben. Kein Wunder, dass Klubs wie der BVB da hellhörig werden. Noch versuchen die „Gunners“ den Spieler zu halten.

Amario Cozier-Duberry weckt Interesse. Foto: IMAGO/Offside Sports Photography

Gespräche über eine Vertragsverlängerung laufen wohl zwischen Cozier-Duberry und Arsenal. Doch zu einer Einigung hat es bisher nicht gereicht. Die Chance für Dortmund, jetzt dazwischenzugrätschen. Wegen des bald endenden Vertrags, kann man Gespräche mit dem Spieler einfach aufnehmen.

Borussia Dortmund: Cozier-Duberry bringt einiges mit

Zuhause ist Cozier-Duberry auf dem rechten Flügel – auch in dieser Hinsicht ähnelt er Sancho und Bynoe-Gittens. Auf sein Debüt bei den Arsenal-Profis wartet er aber noch. Bisher kam er in der Reserveliga zum Einsatz, konnte dort in acht Spielen fünf Tore verbuchen.

Zudem saß er immerhin in der Champions League einmal mit auf der Bank, sammelte aber keine Einsatzminuten. Das dürfte für ihn aber der nächste Schritt sein. Und diesen könnte er ab Sommer bei Borussia Dortmund gehen.