Borussia Dortmund: Transfer kurz vor dem Abschluss – und die Fans sind gar nicht einverstanden

Bei Borussia Dortmund bahnt sich kurz vor Ende des Transferfensters doch noch ein Hammer an! Mit Jadon Sancho und Ian Maatsen haben die Schwarz-Gelben zwei Profis auf der Haben-Seite, die gleich mal für Furore sorgten (hier mehr erfahren). Jetzt tut sich was auf der Abgangsseite.

Gerüchte um Giovanni Reyna hatte es in den vergangenen Tagen einige gegeben. Der Youngster von Borussia Dortmund hat weiterhin Probleme, unter Edin Terzic Fuß zu fassen. Jetzt steht ein Wechsel in die Premier League kurz bevor.

Borussia Dortmund: Reyna reist nach England

Seit Jahren gilt Reyna als einer der begabtesten Spieler in Dortmund. Verletzungen rissen ihn allerdings immer wieder aus seinem Rhythmus. Jetzt, wo er fit ist, hat er aber einen schweren Stand. Im Mittelfeld ist für ihn derzeit kein Platz.

+++ Neues Angebot – Abgang wird immer konkreter +++

Reyna steht allerdings an einem Scheidepunkt seiner Karriere. Er muss jetzt spielen – sonst wird es mit der großen Star-Laufbahn schwierig. Deshalb haben er und seine Berater sich umgesehen und sind offenbar in England fündig geworden.

Gab es zuletzt noch Gerüchte um einen Wechsel von Borussia Dortmund zu Olympique Marseille ist nun offenbar Nottingham Forrest in der Pole Position. Laut Berichten von „Sky“ brach Reyna am frühen Mittwochmorgen in Richtung England auf.

Leihe fast fix

Dort soll er schnell den Medizincheck hinter sich bringen und anschließend seinen neuen Vertrag unterschreiben. Auch zu den Modalitäten hat „Sky“ Infos – und beim BVB ist ein Muster zu erkennen. Denn auch Reyna wechselt zunächst per Leihe.

Mit integriert werden soll wohl aber auch eine Kaufoption, die Nottingham die Chance gibt, Reyna für 15 bis 20 Millionen Euro fest zu verpflichten. Eine solche Option hatte es bei Sancho und Maatsen nicht in den Vertrag geschafft …

Borussia Dortmund: Fans außer sich

Nur ein Aspekt, weshalb die Fans sauer sind. Denn auch die aus ihrer Sicht geringe Kaufoption ist ein No-Go – gerade bei den finanzstarken Engländern. „Das ist doch ein Witz oder?“, fragt ein Fan entgeistert auf „X“. „Meiner Meinung nach ein riesen Fehler den abzugeben, man wird es in paar Jahren bereuen“, findet ein anderer.