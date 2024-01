Borussia Dortmund: Profi startet von 0 auf 100 – Fans reiben sich verblüfft die Augen

Sein Transfer ließ lange auf sich warten. Der FC Chelsea und Borussia Dortmund verhandelten wochenlang über die Wechselmodalitäten. Letztlich landete Ian Maatsen per Leihe bei Schwarz-Gelb. Ein Transfer, der sich schon nach nur knapp zwei Wochen zu lohnen scheint.

Denn der junge Linksverteidiger fügt sich bei Borussia Dortmund so ein wie sich die BVB-Verantwortlichen das zuvor wohl gewünscht hatten. Schon in den ersten beiden Partien zeigt der Neuzugang, dass er für Schwarz-Gelb noch enorm wichtig werden könnte.

Borussia Dortmund: Maatsen schlägt voll ein

Nur ein Tag nach der Bekanntgabe seines Wechsels (Freitag, 12. Januar) stand Maatsen beim Auswärtsspiel in Darmstadt (3:0) direkt in der Startelf. Gegen die Lilien absolvierte er die gesamten 90 Minuten und wusste von Beginn an zu überzeugen.

Leichtfüßige Dribblings, eine starke Dynamik, dazu ein gutes Passspiel – Maatsen zeigte Ansätze, die dem BVB in den vergangenen Monaten abhanden gekommen waren. Der BVB hat lange nach einem solchen Spielertyp auf den defensiven Außenpositionen gesucht – mit Maatsen haben die Verantwortlichen den passenden Akteur wohl gefunden.

Denn in Köln (4:0) setzte Maatsen noch mal einen drauf. Er fügte sich weiter perfekt ins Team ein, hob das Spiel mit dem Ball auf ein neues Niveau und konnte schon im zweiten Spiel seinen ersten Scorerpunkt sammeln. Er bereitete das zwischenzeitliche 3:0 per sehenswertem Zuspiel auf Donyell Malen vor.

Über den Sommer hinaus beim BVB?

„Ich fühle mich so, als würde ich mit den Jungs schon viele Jahre zusammenspielen. Auch in schwierigen Momenten geben sich mir eine Rückmeldung“, schwärmte Maatsen nach der Partie in Köln. Ob er auch nach der Saison beim BVB bleibt? „Nach der Saison müssen wir weiterschauen, ich lasse mir alle Optionen offen“, betonte der 21-Jährige.

Sollte der BVB den Linksfuß darüber hinaus halten wollen, dürfte es allerdings teuer werden. Laut „Sky“ liegt die Ausstiegsklausel von Maatsen bei rund 35 Millionen Euro. Der BVB soll zudem „kein Vorkaufsrecht“ für den Youngster besitzen.