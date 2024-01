Borussia Dortmund: Niklas Süle am Boden – BVB-Star kassiert nächsten heftigen Nackenschlag

So kann man mal ins neue Jahr starten. Dem 3:0-Sieg in Darmstadt lässt Borussia Dortmund ein 4:0 in Köln folgen. Die Sterne vom Himmel spielt das Team zwar immer noch nicht, aber gegen die Kellerkinder reicht es aktuell trotzdem zu hohen Ergebnissen.

Nur ein Spieler von Borussia Dortmund dürfte am Samstagnachmittag überhaupt nicht glücklich gewesen sein. Denn für Niklas Süle (hier mehr zu seiner Situation lesen) nahm auch der Nachmittag in Köln eine bittere Wendung. Beim Innenverteidiger kommt wirklich alles zusammen.

Borussia Dortmund: Süle-Krise erreicht nächstes Level

Um wenige Spieler des BVB diskutierte man zuletzt so viel, wie um Niklas Süle. Vergangene Woche düpierte ihn Edin Terzic, als er in der Innenverteidigung lieber Emre Can als Hummels-Ersatz aufbot. Süle und sein Niveau – immer wieder müssen die Verantwortlichen dazu Fragen beantworten. Und machten dies in den letzten Wochen teils ganz deutlich.

+++ Hat Terzic plötzlich genug von ihm? BVB-Star muss zittern +++

Gegen Köln fehlte Hummels noch immer, Can allerdings kurzfristig auch. So rückte Süle wieder in die Startelf. Die Chance, sich zu beweisen war allerdings nach nur 45 Minuten wieder vorbei. Der Innenverteidiger blieb in der Kabine. Stattdessen gab Hendry Blank sein Bundesliga-Debüt für Borussia Dortmund.

Probleme am Rücken

Wer nun allerdings dachte, es handle sich um die nächste Terzic-Ohrfeige, weil er mit der Leistung nicht einverstanden war, der irrte. Tatsächlich meldete sich bei Süle der Rücken, weshalb er nicht mehr weiterspielen konnte.

Die Verletzung ist dennoch ein bitterer Nackenschlag, weil sie dem 28-Jährigen eine der wenigen Chancen nahm, sich nachhaltig zu beweisen. Bis zur Halbzeit hatte Köln die Dortmunder Hintermannschaft kaum herausgefordert.

Borussia Dortmund: Lob für Blank

Das passierte phasenweise nur in der zweiten Halbzeit. Und hier präsentierte sich Blank für einen Debütanten durchaus solide. So bekam er letztlich auch das Lob ausgesprochen, dass sein verletzter Kollege nur zu gerne für sich beansprucht hätte.

Weitere Nachrichten bekommst du hier:

„Für Hendry freut es uns extrem, er hat es außergewöhnlich gut gemacht“, lobte Terzic. Und Süle? Der muss kommende Woche erstmal wohl wieder auf der Bank von Borussia Dortmund Platz nehmen. Gegen Bochum sollten Hummels und Can wieder dabei sein.