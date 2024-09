Borussia Dortmund: Juwel verschenkt – wird sich das nun bitter rächen?

Er galt als hoffnungsvolles Talent, wurde viel gelobt – doch im Sommer war Schluss für Samuel Bamba bei Borussia Dortmund. Zum Nulltarif gab der BVB ihn ab. Jetzt könnte sich der Youngster dafür rächen.

Am Freitagabend (20.30 Uhr) kehrt Bamba erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurück. Beim VfL Bochum kommt er bislang nur auf wenige Einsatzminuten. Ausgerechnet beim Gastspiel bei Borussia Dortmund könnte sich das nun ändern.

Borussia Dortmund: Samuel Bamba heiß auf Rückkehr

Schon mit neun Jahren spielte er für den BVB, zauberte sich durch all die Jugendstationen. Doch als er endlich am großen Ziel angekommen war, endete die Liebe jäh. Nach elf Jahren Schwarzgelb musste Samuel Bamba gehen. Das hatten viele nicht kommen sehen. Schließlich hatten ihn die Verantwortlichen immer wieder als großes Talent gepriesen.

Unter Edin Terzic trainierte er immer wieder mit den Profis, reiste mit ihnen in die Trainingslager. Und weil er überzeugte, wurde er belohnt. Am 16. Dezember 2023, kurz nach seinem zehnten BVB-Jubiläum, wurde er mit einer Einwechslung gegen den FC Augsburg (1:1) zum Bundesliga-Spieler. Nur drei Tage später durfte er gegen Mainz (1:1) erneut ran. Der Traum, sich beim BVB durchzusetzen, schien zum Greifen nah. Und platzte doch.

VfL-Durchbruch ausgerechnet in Dortmund?

Kein weiterer Einsatz kam hinzu. Dreimal stand er noch in Terzics Spieltagskader, das war’s. Im Sommer folgte die Trennung, auch mangels Perspektive bei den Profis verließ Samuel Bamba Borussia Dortmund. Zum Nulltarif – der VfL Bochum schnappte sich den Stürmer ablösefrei, da dessen Vertrag auslief.

In Bochum will der 20-Jährige jetzt den nächsten Schritt gehen. Der Start: nicht gerade verheißungsvoll. In den ersten fünf Pflichtspielen kommt Bamba auf nur sieben Einsatzminuten. Das könnte sich jetzt ändern. Bochum hadert mit seiner viel zu ungefährlichen Offensive. Nur drei Liga-Tore – nur St. Pauli (1) ist harmloser. Und: Nur eins der drei Treffer war ein Stürmer-Tor. Trainer Peter Zeidler muss etwas ändern – und das könnte die Stunde von Bamba schlagen lassen. Ausgerechnet im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund.