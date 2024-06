Borussia Dortmund: Nächstes Juwel weg! BVB kriegt keinen Cent

Die Planungen bei Borussia Dortmund für die neue Saison laufen auf Hochtouren. Nach den enormen Einnahmen aus der abgelaufenen Champions-League-Saison haben die BVB-Verantwortlichen im Sommer großen finanziellen Spielraum.

Auf der Jagd nach neuen Talenten ist den Dortmundern jedoch nun selbst eines abhanden gekommen. Dieses Juwel baut seine Zelte nach langer Zeit beim BVB ab – und wechselt ausgerechnet zur Konkurrenz!

Borussia Dortmund: Samuel Bamba zum VfL Bochum

In der abgelaufenen Youth-League-Saison machte Samuel Bamba mit fünf Scorerpunkten in sieben Spielen auf sich aufmerksam. Edin Terzic belohnte seine Leistungen und berief den 20-Jährigen vier mal in den Profikader, zwei mal kam er dabei als Joker zu Kurzeinsätzen. Schon zuvor durfte er sich immer wieder in Trainingslagern und Vorbereitungsspielen bei den Profis zeigen. Nun ist seine Zeit in Dortmund jedoch vorbei. Den Flügelspieler zieht es zum VfL Bochum.

Bamba wechselt ablösefrei zum Reviernachbarn, der sich nur wenige Wochen zuvor in aller letzter Sekunde in der Bundesliga hielt. Dort zeigt sich man sich begeistert über die Ankunft des einstigen BVB-Juwels: „Samuel ist ein hochveranlagter Spieler, der unsere Flexibilität und Qualität in der Offensive erhöht“, so Marc Lettau, Sportdirektor des VfL Bochum.

„Kann es kaum erwarten, ‚anne Castroper‘ zu spielen“

Bamba soll zudem eine Sofortverstärkung für den VfL sein, wie Lettau betont: „Dass er im Nachwuchsbereich bereits auf internationaler Ebene seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat, zeigt uns, dass er vieles mitbringt, um sich beim VfL und in der Bundesliga durchzusetzen“.

Auch der Spieler selbst freut sich über seinen nächsten Karriereschritt: „Ich kann es kaum erwarten, ‚anne Castroper‘ zu spielen. Es gibt nichts Größeres, als in der Bundesliga zu spielen. Ich durfte dieses Gefühl bereits zweimal spüren, mit dem VfL möchte ich diese viele weitere Male und sehr erfolgreich erleben“, betont Bamba im Vereinsinterview.

Borussia Dortmund verliert hingegen eines seiner größten Talente. Angesichts einer mangelnden Perspektive im BVB-Profikader ist der Schritt nach Bochum für Bamba aber wohl nur nur folgerichtig.