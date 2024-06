Jadon Sancho: Entscheidung gefallen – Borussia Dortmund schaut ganz genau hin

Bringt das endlich Bewegung in den Transfersommer von Borussia Dortmund? Nach einer enttäuschenden Bundesliga-Saison bläst der Klub zum Großangriff. Im Fokus steht dabei auch Leihgabe Jadon Sancho, den der BVB gerne fest verpflichten würde.

Zuletzt sah es jedoch gar nach einer spektakulären Wende aus, nach der Jadon Sancho in Manchester United bleiben könnte. Diese ist nun allerdings vom Tisch, ein fester Abgang der BVB-Leihe aus Manchester quasi unumgänglich.

Jadon Sancho in Ungnade gefallen

Seit der Engländer 2021 für viel Geld zurück in die Heimat ging, sucht er seine Form. An seine Glanzzeiten aus Dortmunder Tagen konnte er nicht mehr anknüpfen. Als er sich dann auch noch mit Trainer Erik ten Hag überwarf und dieser ihn suspendierte, war es endgültig vorbei.

+++ Maatsen jetzt doch zur EM – für den BVB birgt das eine große Gefahr +++

Seitdem war eigentlich klar: Eine Rückkehr nach Manchester gibt es nicht. Allerdings steht auch ten Hag seit Monaten in der Kritik. Zuletzt führte United Gespräche mit Thomas Tuchel. Unter seinem einstigen Förderer wäre ein Manchester-Comeback von Jadon Sancho viel wahrscheinlicher gewesen (hier mehr erfahren). Jetzt ist die Trainer-Entscheidung gefallen.

Trainer bleibt

Und die ist durchaus überraschend! Wie englische Medien übereinstimmend berichten, hätten sich die Verantwortlichen entschieden, mit ten Hag weiterzumachen! Demnach soll der Vertrag mit dem Niederländer nun sogar verlängert werden.

Noch mehr Neuigkeiten gibt es hier:

Eine Entscheidung, die auch Borussia Dortmund sehr interessiert. Denn so ist ein Sancho-Abgang bei United quasi besiegelt. Die Chancen, ihn fest verpflichten zu können, steigen wieder. Und weil der Verein ihn jetzt vermutlich um jeden Preis loswerden will, könnte der BVB auch noch die Ablöse drücken.

Jadon Sancho glänzt wieder

Nach der geklärten Trainer-Frage könnte der Stein jetzt ins Rollen kommen. Warum der BVB Sancho gerne weiterhin beschäftigen würde, zeigte er vor allem in der Champions League. Gegen Atletico und Paris gehörte er zu den besten Akteuren. Manchester United hingegen will Schadensbegrenzung betreiben und zumindest einen Teil der 85-Millionen-Ablöse wieder reinbekommen. Der Transferpoker kann also starten.