Borussia Dortmund: Bosse legen sich fest – bahnt sich jetzt ein Abgang an?

Bei Borussia Dortmund denken die Bosse gerade fieberhaft darüber nach, wie die Zukunft des Vereins aussehen soll. Eine zentrale Frage, die sich dabei stellt: Mit welchen Leistungsträgern und Stars will man unbedingt verlängern?

Zwei Profis haben die Verantwortlichen wohl als Gesichter der Zukunft auserkoren. Andere Spieler müssen dagegen um ihren Job bei Borussia Dortmund zittern. Bei manch einem Profi könnte sich daher bald vielleicht sogar ein Wechsel anbahnen.

Borussia Dortmund: Muss der Kapitän gehen?

Auch nach anderthalb Jahren als Kapitän ist Emre Can beim BVB noch immer umstritten. Eine häufige Kritik: zu inkonstante Leistungen. Das hat in dieser Saison so weit geführt, dass er trotz der Binde am Arm eher Ersatz- als Startelfspieler ist. Weil beim BVB aber reihenweise andere Spieler ausfallen, steht er so trotzdem regelmäßig auf dem Platz.

++ Auch spannend: Torwart vor Abflug? Bundesliga-Konkurrent zeigt Interesse ++

Dennoch ist seine Zukunft in Schwarz und Gelb alles andere als sicher. Davon berichtet die „Sport Bild“. Mit ca. sechs Millionen Euro Gehalt gehöre Can zu den Gutverdienern bei Borussia Dortmund. Während man bei Niklas Süle offenbar bereits sei, den 2026 auslaufenden Vertrag zu verlängern, sollte der Verteidiger Gehaltseinbußen hinnehmen, würde nicht mal das Can retten.

Die Situation gestalte sich als schwierig. Aktuell seinen die Aussichten gering, dass Can über 2026 in Dortmund bleibt. Es könnte sich also schon im Sommer die Frage stellen, ob Emre Can das Ruhrgebiet verlässt. Mit dann 31 Jahren wäre es vermutlich die letzte Chance, einen großen Vertrag zu unterschreiben.

Sie sollen die Gesichter des Vereins werden

Ganz anders die Situation bei Julian Brandt und Nico Schlotterbeck. Auch ihre Arbeitspapiere enden 2026 bzw. 2027. Beide sollen aber unbedingt verlängern und wichtige Stützen in der Zukunft sein. Während mit Schlotterbeck bereits Gespräche geführt wurden, sollen Verhandlungen mit Brandt bald ebenfalls beginnen.

Mehr von uns liest du hier:

Eine Sache will Borussia Dortmund künftig aber wohl unabhängig von Namen durchsetzen: Zweistellige Millionen-Gehälter will man künftig nur noch in absoluten Ausnahmen zahlen. Die Gehaltsstruktur soll also verschlankt werden.