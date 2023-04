Borussia Dortmund: Irres Bewerbungsschreiben! IHN muss Terzic auf dem Zettel haben

Wow, ein Jugendspieler von Borussia Dortmund hat am Ostermontag mal so einen richtigen Sahnetag erwischt und sich damit wieder einmal für eine Beförderung zu den Profis empfohlen. Die Rede ist von Julian Rijkhoff.

Im Halbfinal-Hinspiel der U19-Bundesliga erzielte Rijkhoff gegen Hertha BSC alle vier Tore für Borussia Dortmund und dürfte damit einmal mehr auch Profi-Trainer Edin Terzic beeindruckt haben. Rijkhoff ist ein Versprechen für die Zukunft.

Borussia Dortmund: Lupenreiner Hattrick! Rijkhoff brilliert

Drei Tore innerhalb von acht Minuten, ein lupenreiner Hattrick – dieses irre Kunststück ist Julian Rijkhoff am Ostermontag gelungen. In der 10. Minute verwertete er nach schöner Vorarbeit von Samuel Bamba aus spitzem Winkel, in der 16. Minute netzte er nach einer Flanke von Bamba ein und in der 18. Minute traf er nach einer Freistoßflanke per Kopf.

Doch damit nicht genug: Der 18-Jährige blieb heiß und erzielte in der 87. Minute dann auch noch seinen vierten Treffer nach Vorarbeit von Vincenzo Onofrietti. Mit dem 4:0-Erfolg steht Borussia Dortmund mit einem Bein im Finale. Am Samstag (15. April) findet das Rückspiel statt.

Julian Rijkhoff lässt Dortmunds U19 jubeln. Foto: IMAGO / Patrick Ahlborn

Rijkhoff vor Sprung zu den Profis?

Rijkhoff ist bei der U19 von Borussia Dortmund wieder einmal der überragende Mann. In dieser Spielzeit erzielte er in 15 Spielen 15 Toren in der Bundesliga und steuerte fünf Treffer in der Youth League bei. Der 18-Jährige könnte das nächste Talent sein, das den Schritt zu den Profis schafft.

Erst im Februar hat Borussia Dortmund den Vertrag mit Julian Rijkhoff „langfristig“ verlängert. Bei den Profis durfte er bislang aber nur im Training reinschnuppern. Nach seinen überragenden Auftritten dürfte Trainer Edin Terzic nun aber darüber nachdenken, den Niederländer schon früher das ein oder andere Mal hochzuziehen.

Rijkhoff kam 2021 aus der Jugend von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund. Der BVB zahlte damals rund 130.000 Euro Ablösesumme – eine Investition, die sich schon bald auszahlen könnte.