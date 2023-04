Borussia Dortmund: Keine Zukunft beim BVB? Bei IHM stehen die Zeichen auf Abschied

Bei Borussia Dortmund steht im kommenden Sommer der nächste kleinere Umbruch an. Ein Spieler, der den BVB verlassen könnte, ist Thorgan Hazard. Aktuell sieht es nicht danach aus, als könnte er sich nochmal empfehlen.

Thorgan Hazard ist zurzeit an PSV Eindhoven ausgeliehen, doch den erwünschten Effekt hat die Leihe bislang noch nicht eingebracht. Bei Borussia Dortmund dürfte er damit keine größeren Chancen auf eine Weiterbeschäftigung haben.

Borussia Dortmund: Hazard-Plan geht nicht auf

Nach dem Hazard in der Hinrunde bei Borussia Dortmund nur sporadisch zum Einsatz kam, ergriff er im Winter die Chance und ließ sich an PSV Eindhoven verleihen. Dort begann die Zeit für Hazard zunächst vielversprechend: Bei seinem Debüt erzielte er gegen Feyenoord Rotterdam gleich einen Treffer.

Doch nach nur vier Einsätzen folgte der Rückschlag: Hazard verletzte sich, fiel mit einer Blessur gleich vier Wochen aus. Seit dem 19. März ist er zwar zurück auf dem Platz, doch so richtig viel Einsatzzeit bekommt der Belgier nicht. Nur ein einziges Mal stand er bei sieben Einsätzen für PSV Eindhoven in der Startelf – und beeindrucken konnte er bei seinen Kurzeinsätzen ebenfalls nicht.

Thorgan Hazard kommt auch bei PSV Eindhoven nicht wirklich zum Zug. Foto: IMAGO / Pro Shots

„Diese Leihe ist im Moment für alle die beste Lösung. Während der kommenden fünf Monate kann ich bei einem Klub, der sehr ambitioniert ist, auf hohem Niveau Spielpraxis sammeln“, sagte er bei seinem Abschied. Hazards Plan, in den Niederlanden mehr Spielzeit zu bekommen, ist bislang nicht aufgegangen.

Zeichen stehen auf Abschied

Bei Borussia Dortmund will man die Situation im Sommer neubewerten, doch die Aussichten für Hazard sind schlecht. Die Konkurrenz hat in seiner Abwesenheit nochmal ordentlich zugelegt. Karim Adeyemi präsentierte sich in herausragender Form, Julian Brandt war phasenweise überragend. Jamie Bynoe-Gittens, Gio Reyna und selbst Donyell Malen dürften ebenfalls die Nase vorn haben.

Hinzu kommt, dass Borussia Dortmund im Winter mit Julien Duranville noch ein echtes Top-Talent für die Außenbahn verpflichtet hat. Die Konkurrenz für Hazard wird also noch größer als sie ohnehin schon war.

Bei dem Belgier stehen die Zeichen nach vier Jahren auf Abschied. Ob Borussia Dortmund den 2024 auslaufenden Vertrag mit Hazard nach den jüngsten Entwicklungen noch einmal verlängert? Es wirkt äußerst unwahrscheinlich.