Borussia Dortmund: Auswärtstrikot geleaked! Fans denken sofort DARAN

Damit wären die drei Trikots von Borussia Dortmund zusammen. Nachdem in den letzten Tagen und Wochen bereits Bilder zu den möglichen Heim- und Pokaltrikots der kommenden Saison aufgetaucht waren, gibt es nun auch einen Leak für das Auswärtstrikot.

Die Insider von „Todo Sobre Camisetas“ wollen erfahren haben, dass Borussia Dortmund in der Fremde künftig wieder in schwarz spielen will. Bei einem Detail des neuen Dresses haben viele Fans den gleichen Gedanken.

Borussia Dortmund: Auswärts bald in Schwarz-Silber?

Das Frühjahr ist traditionell die Zeit, in der Gerüchte um die Trikots der kommenden Saison nur so aus dem Boden sprießen. In der Fanszene des BVB hatten besonders die Leaks um das Pokaltrikot für heftige Reaktionen gesorgt.

Auch das mutmaßliche neue Heimtrikot hatte die Gemüter gespalten. Jetzt beginnen die Diskussionen über das Auswärtstrikot. Ein Bild, welches auf Twitter kursiert, zeigt, dass Dortmund und Ausstatter Puma erneut ein schwarzes Design gewählt haben.

📝🇩🇪 Borussia Dortmund 2021-22 Away Kit LEAKED:

Dieses wird vervollständigt durch ein silbernes Zick-Zack-Muster, welches sich über das gesamte Trikot erstreckt. Die Logos von Verein, Ausstatter und Hauptsponsor befinden sich in gewohnten Farben an gewohnter Stelle.

BVB-Fans scherzen über „Reifen-Optik“

Bei dem Anblick teilen viele BVB-Fans ähnliche Gedanken. Die Ähnlichkeit zu einem Reifenprofil lässt sich bei der Kombination aus Muster und Farbgebung nicht von der Hand weisen. „Sieht aus wie mein Autoreifen“ meint ein Twitter-User.

„Das sieht aus wie ein billiger Teppich. Oder ein Reifenprofil“, lautet ein weiterer Kommentar, während ein User schlicht das Bild eines Reifen in die Kommentare postet. Jedoch scheinen die meisten mit dem von „Todo Sobre Camisetas“ veröffentlichten Trikot zufrieden zu sein.

Einige der Fanreaktionen:

„Nicht schlecht.“

„Besser als Heim- und Pokaltrikot.“

„Also ich fände es sehr nice.“

„Schwer zu beurteilen, aber ich denke es könnte in echt gut aussehen.“

„Hat was, gefällt mir irgendwie.“

Für Aufregung hatte vor kurzem das mögliche neue Pokaltrikot gesorgt. Wegen eines Tabubruchs waren viele Anhänger aufgebracht und äußerten deutlich ihre Meinung. Hier kannst du nachlesen, woran das lag >>> (mh)