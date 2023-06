In den vergangenen Jahren hat Borussia Dortmund so manchen Transfer-Coup gelandet. Doch ein Spieler, den der BVB unbedingt haben wollte, sagte knallhart ab. Das verrät der Bundesliga-Star jetzt offen.

Unter Thomas Tuchel war Borussia Dortmund mächtig hinter Stürmer Raffael her. Auch die Bayern jagten den damaligen Gladbacher Offensivstar. Der verrät nun auch, woran der Wechsel am Ende scheiterte.

Borussia Dortmund wollte Raffael „unbedingt“

Ousmane Dembélé, Raphael Guerreiro, Julian Weigl, Roman Bürki – unter Tuchel waren dem BVB zahlreiche große Transfers gelungen. Einer gehörte nicht dazu. Acht Jahre später verrät Bundesliga-Ikone Raffael, dass Dortmund ihn sehr gerne verpflichtet hätte.

+++ Borussia Dortmund: Juwel hat keinen Bock auf seinen Verein – schlägt der BVB jetzt zu? +++

„Mit den Bayern gab es Gespräche, aber noch konkreter war die Sache mit Dortmund. Thomas Tuchel wollte mich unbedingt verpflichten“, verrät der Brasilianer im „Transfermarkt“-Interview. Der hatte für Hertha, Schalke und Gladbach zwölf Jahre in der Bundesliga gespielt – und die längste Zeit davon alle verzaubert.

Risiko war Raffael zu groß

Auch Tuchel, der ihn mit aller Macht nach Dortmund locken wollte. Auch damals hatte der BVB schon ein besonderes Faible für Gladbach-Spieler. Raffael gesteht: „Ich hätte auch gerne unter Tuchel trainiert, jedoch fiel es mir extrem schwer, aus Gladbach wegzugehen.“ Gerade zu dieser Zeit war der heute 38-Jährige in der Form seines Lebens – und mit den „Fohlen“ äußerst erfolgreich.

„Ich habe mich in Gladbach extrem wohlgefühlt und die Fans haben mich unterstützt. Zudem hatte ich einen Trainer, der mir vertraut hat und unglaublich starke Mitspieler. Alles riskieren und am Ende vielleicht auf der Bank sitzen? Das wollte ich nicht.“

Mehr aktuelle Nachrichten:

Und so ging Borussia Dortmund leer aus. Für Raffael ging es noch bis 2020 am Niederrhein weiter, nach einem Jahr Pause schnürte er in einem wilden Ausritt noch dreimal die Schuhe für den slowakischen Klub Pohronie, bevor er das Engagement auflöste und seine Karriere beendete.