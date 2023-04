Borussia Dortmund: Top-Klubs sortieren gewaltig aus – Chance auf Schnäppchen für den BVB?

Selbst wenn Borussia Dortmund in dieser Saison Meister wird, dürfte sich der Kader im kommenden Sommer verändern. Vieles hängt aktuell noch davon ab, ob Jude Bellingham geht oder bleibt. Das würde einiges verändern.

Beim Blick auf mögliche Verstärkung dürfte der Blick von Borussia Dortmund auch nach England gehen, denn dort wollen und müssen gleich zwei Top-Vereine im Sommer ausmisten. Das ein oder andere Schnäppchen winkt – möglicherweise auch für den BVB.

Borussia Dortmund sollte HIER ganz genau hinschauen

Dass der FC Chelsea nach der unfassbaren Shoppingtour im Winter seinen Kader nicht komplett zusammenhält, war von vorne rein klar. Die „Blues“ müssen allein schon aus Gründen des Financial Fairplays Ablösesummen generieren. Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly, Ruben Loftus-Cheek, Conor Gallagher, Romelu Lukaku und Pierre-Emerick Aubameyang dürfen den Verein laut Medienberichten verlassen.

+++ Jude Bellingham: Irre Wende? BVB-Star soll sich plötzlich ganz anders entschieden haben! +++

Mit Conor Gallagher wurde der BVB zuletzt ohnehin schon in Verbindung gebracht, eine Rückkehr von Pulisic ist gerade bei BVB-Fans immer ein Thema und auch an Hakim Ziyech war der BVB in der jüngeren Vergangenheit schon mal dran. Ein weiterer interessanter Spieler könnte Ruben Loftus-Cheek sein, dessen Vertrag nur noch ein Jahr läuft.

Conor Gallagher soll bereits bei Borussia Dortmund auf dem Zettel stehen. Foto: IMAGO/Sportimage

Darüber hinaus lohnt sich ein Blick weiter in den Norden Englands. Dort soll nämlich Manchester United einen großen Ausverkauf planen. Sage und schreibe 15 Spieler stehen laut einem Bericht der „Times“ auf der Abschussliste. Der ein oder andere käme dabei auch für Borussia Dortmund infrage.

Ausverkauf bei United – Schnäppchen für den BVB?

So steht beispielsweise Anthony Martial zum Verkauf. Der 27-jährige Angreifer wechselte für 60 Millionen Euro zu United, doch der Golden Boy von 2015 wurde bei den Red Devils nie so richtig glücklich und geht im Sommer in sein letztes Vertragsjahr.

Anthony Martial steht bei Manchester United auf der Abschussliste. Foto: IMAGO/Shutterstock

Dann wäre dort noch Aaron Wan-Bissaka, bulliger Rechtsverteidiger mit ebenfalls nur noch einem Jahr Vertrag. United legte für ihn vor vier Jahren 55 Millionen Euro hin. Auf der Linksverteidigerposition steht Alex Telles (30, Vertrag bis 2024) zum Verkauf.

Mehr News:

Hochinteressant ist außerdem Donny van de Beek. Der 26-Jährige gehörte zur goldenen Generation bei Ajax Amsterdam, fand in Manchester aber nie sein Glück. Bei Flügelstürmer Anthony Elanga (20, Vertrag bis 2026) dürfte wohl nur eine Leihe infrage kommen.

Ein Blick nach England könnte sich für Borussia Dortmund in diesem Sommer definitiv lohnen. Es gehen einige Top-Spieler zum Schnäppchenpreis über die Ladentheke, vielleicht kann man dort mal zuschlagen.