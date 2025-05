Borussia Dortmund: Bericht sorgt für Aufregung! Schnappt der BVB bei IHM zu?

Die Saison von Borussia Dortmund könnte zum Schluss doch noch ein versöhnliches Ende finden. Es schien, ein Katastrophenjahr zu werden – doch mit der Übernahme von Niko Kovac kam es zu einer Wende. Von der Bedeutungslosigkeit im Tabellenmittelfeld kämpfte sich der BVB wieder zurück auf Champions-League-Kurs.

Um in der kommenden Spielzeit wieder voll anzugreifen, planen die BVB-Bosse eine Transferoffensive und ein Name sorgt aktuell für besonders viel Aufsehen. Kommt er zu Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund: Rechtsverteidiger als Lösung der Probleme?

Laut einem Bericht der „Bild“ baggert Borussia Dortmund an Rodrigo Huescas vom FC Kopenhagen. Der Mexikaner hat sich in diesem Jahr beim Spitzenklub aus Dänemark zum Stammspieler entwickelt und das Interesse zahlreicher europäischer Topklubs auf sich gezogen.

Der Vertrag des 21-Jährigen läuft noch bis 2029, sein Marktwert wird auf rund fünf Millionen Euro geschätzt – wohl stemmbar für den BVB. Konkurrenz soll Borussia Dortmund für den Rechtsverteidiger wohl vor allem von West Ham United und Olympique Marseille haben.

Bensebaini könnte wohl Lücke hinterlassen

Neben Huescas hat der französische Topklub offenbar aber noch ausgerechnet BVB-Star Ramy Bensebaini auf dem Zettel. 20 Millionen Euro sollen die Franzosen bereit sein, für ihn auf den Tisch zu legen. Für den BVB wohl genug. Der Abgang des Algeriers würde aber eine große Lücke für den BVB reißen. Der 30-Jährige ist eine wichtige Stütze in der Defensive, sei es als Linksverteidiger in einer Viererkette oder als linker Innenverteidiger in einer Dreierkette. Ein möglicher Plan: Julian Ryerson, der häufig als Rechtsverteidiger aufgestellt wird, könnte auf links ausweichen. Dann könnten sich Yan Couto und Huescas um die Position des Rechtsverteidigers duellieren.

Klar ist aber: Der BVB-Fokus liegt derzeit auf einem zentralen Mittelfeldspieler und auf einem möglichen Ersatz für Jamie Gittens, den es wohl in die Premier League ziehen wird. Schwarz-Gelb hat große Pläne für den Sommer!