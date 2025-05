Neuer Job für Lindner: Er erobert die internationale Bühne

Von der großen Politik-Bühne ins internationale Rampenlicht? Nach seinem Rückzug von der FDP-Spitze war von dem ehemaligen Star der Partei, Christian Lindner, nicht mehr viel zu hören. Doch jetzt gibt der Ex-Finanzminister wieder Gas – in völlig neuer Rolle!

Während seine alte Partei noch in dieser Woche eine neue Spitze wählt, sind gewiss einige der Gelben gespannt, ob Linder sich komplett aus der Politik verabschiedet hat oder zurückkehrt. In Kommentaren unter einigen von Lindners Online-Beiträgen in den sozialen Medien, finden sich bereits Wünsche, er möge doch eine „Bündnis Christian Lindner“-Partei gründen.

Christian Lindner startet plötzlich ganz neue Karriere

Doch das steht wohl erstmal nicht in Aussicht. Denn eigentlich wollte sich Lindner auf seine Familie konzentrieren, so war es zumindest im Vorhinein geplant (mehr darüber hier). Doch aus diesem Vorhaben ist wohl nichts geworden – der Ex-FDPler möchte einen neuen Job.

Der FDP-Star will künftig als freier Redner und Autor unterwegs sein, berichtet die Zeitung „Bild“. Und das vor internationalem Publikum, also bei großen Kongressen und auf Bühnen, mit globalen Themen – das ist jetzt sein neues Spielfeld.

Doch das ist leichter gesagt als getan, selbst für einen ehemaligen Spitzenpolitiker. Bevor er nämlich loslegen darf, muss er sich erst grünes Licht von der Bundesregierung holen. Der Grund ist kein persönlicher. Alle Ex-Mitglieder der Bundesregierung sind verpflichtet, innerhalb von 18 Monaten jede neue berufliche Tätigkeit bei der Regierung anzuzeigen – aus Sorge vor möglichen Interessenkonflikten.

FDP-Prominenz auf Abwegen

Ein Regierungssprecher bestätigte gegenüber der „Bild“: „Herr Lindner hat Einladungen insbesondere von internationalen Kongressen angenommen, um globale Entwicklungen einzuordnen. Dies wurde der Bundesregierung angezeigt.“

Was darüber hinaus beruflich noch kommt? Offen. Lindner selbst hält sich da bedeckt. Klar ist nur: Das war noch nicht alles. Weitere Schritte sollen später folgen.