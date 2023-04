Borussia Dortmund: Terzic erlebt bitteres Deja-Vu – „Bekommen auf die Fresse“

Bis zur Länderspielpause herrschte bei Borussia Dortmund noch Friede, Freude, Eierkuchen, doch nach der Pleite in München und dem Pokal-Aus in Leipzig brennt schon wieder der Baum. Der BVB muss den Brand schnellstmöglich löschen, ansonsten ist die mühsame erarbeitete Ausgangslange schnell wieder futsch.

BVB-Trainer Edin Terzic nimmt vor dem Spiel gegen Union Berlin kein Blatt vor den Mund und spricht die „katastrophalen Leistungen“ knallhart an. Am Samstag (08. April) soll nun die Wende folgen.

Borussia Dortmund erlebt bitteren Rückfall

Die Enttäuschung nach dem Pokal-Aus gegen Leipzig war riesig. Den DFB-Pokal wollte der BVB unbedingt wieder gewinnen, doch daraus wird nichts mehr. Im Viertelfinale legten die Dortmunder einen extrem schwachen Auftritt hin und flogen zurecht aus dem Wettbewerb.

+++ Borussia Dortmund: Zwangspause für Bellingham – DAS steckte wirklich dahinter +++

Für Terzic ist das nur schwer zu akzeptieren. „Es fällt schwer zu sagen, das wollen wir abhaken, weil wir das nicht abhaken können. Es war eine riesige Chance im Pokal. Es ist extrem enttäuschend gewesen“, sagt er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin.

Die harte Kritik an seiner Mannschaft hält er für berechtigt. „Wir bekommen gerade von allen Seiten auf die Fresse – berechtigter Weise. Das wissen wir auch. Es fühlt sich gerade so, wie die letzte Woche, bevor es in die WM-Pause ging.“ Anfang Februar verlor der BVB erst gegen Wolfsburg (0:2) und dann gegen Mönchengladbach (2:4). Der Rückstand auf die Tabellenspitze stieg rasant auf neun Zähler an.

DAS macht Terzic Mut

Terzic macht allerdings Mut, dass sein Team schon mal eine solche Phase überwunden hat. „Wir haben bewiesen, dass wir aus dieser Phase gestärkt hervorkommen können“, so Terzic. Jetzt müsse man die richtigen Schlüsse ziehen und gegen Union Berlin ein anderes Gesicht zeigen.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Ausgangslage sei weiterhin gut, die Chance auf den Meistertitel gut. Man habe bewiesen, dass man acht Spiele am Stück gewinnen könne. „Wir müssen wieder dahin kommen, an die Leistungen anzuknüpfen, die uns in die Ausgangslage gebracht haben“, betont Terzic.