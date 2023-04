Borussia Dortmund: Verspielt der BVB alle Titel-Chancen – und auch Bellingham?

Raus aus der Champions League, raus aus dem DFB-Pokal, Tabellenführung wieder verloren – nach der unglaublichen Siegesserie geht es bei Borussia Dortmund in den letzten Wochen ziemlich steil bergab.

Für Borussia Dortmund könnte diese Entwicklung in Bezug auf Jude Bellingham große Auswirkungen haben, denn noch immer ist die Zukunft des 19-Jährigen nicht entschieden. Der BVB will verlängern, Bellingham hält sich bislang bedeckt.

Borussia Dortmund: Titel-Träume geplatzt – Auswirkungen auf Bellingham-Poker

Noch vor wenigen Wochen war für Borussia Dortmund das Triple möglich. Mit dem Aus in der Champions League konnte man rechnen, rein finanziell ist das aber besonders bitter. Über 10 Millionen Euro Viertelfinal-Prämie gingen dem BVB durch die Lappen. Geld, das man für eine Bellingham-Verlängerung gut hätte gebrauchen können.

Doch nicht nur das verpasste Geld spielt in der Causa „Bellingham“ eine Rolle. Der 19-Jährige ist ein unfassbar ehrgeiziger und emotionaler Typ – Titelgewinne binden einen solchen Spieler noch mehr an den Verein. Die Aussicht auf große Erfolge mit Borussia Dortmund spielen für das ambitionierte Supertalent eine große Rolle.

Dortmund braucht den Meistertitel

Den DFB-Pokal gewinnt der BVB nun in diesem Jahr nicht mehr – im Viertelfinale gegen RB Leipzig waren die Dortmunder chancenlos. Und auch in der Bundesliga sieht es seit dem letzten Wochenende nicht mehr ganz so rosig aus. Gegen die Bayern versagte Borussia Dortmund wieder einmal und verlor damit auch die mühsam erkämpfte Tabellenführung.

Die Erfolgswelle, die Borussia Dortmund bis vor wenigen Wochen noch surfte, ist an den Topspiel-Klippen zerschellt – und damit sinkt auch die Hoffnung auf einen Bellingham-Verbleib. Mit Euphorie und Titeln hätte es klappen können, doch diese Trumpfkarte rutscht den Dortmundern immer mehr aus den Händen.

Die Meisterschaft in der Bundesliga bleibt Dortmunds letzte Chance, den 19-Jährigen mit einer Party am Borsigplatz zu überzeugen.