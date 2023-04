Borussia Dortmund: Kehl-Ankündigung lässt alle aufhorchen – jetzt soll alles ganz schnell gehen

Am Dienstag verkündete Borussia Dortmund den neuen Vertrag für Julian Brandt (hier alle Infos). Für viele überraschend, schließlich hat Sportdirektor Sebastian Kehl eigentlich drängendere Aufgaben als vorzeitige Vertragsverlängerungen.

Sieben Verträge laufen Stand jetzt aus, bei den meisten herrscht noch Unklarheit. Obendrein bahnen sich weitere Zu- und Abgänge an. Doch im Zug der Brandt-Verkündung stellt Kehl klar: Bei Borussia Dortmund soll es jetzt Schlag auf Schlag gehen.

Borussia Dortmund: Kehl kündigt baldige Entscheidungen an

Mahmoud Dahoud wird gehen, Youssoufa Moukoko bleiben – doch was wird aus den vielen anderen BVB-Stars, die auf auslaufenden Verträgen sitzen? Während die Borussia die vorzeitige Verlängerung von Julian Brandt verkündet, sitzen die Fans weiter auf glühenden Kohlen und warten gespannt auf wegweisende Personalentscheidungen.

>> Absurde Szene macht BVB-Fans fassungslos – „Einfach dämlich“

Die soll es jetzt Schlag auf Schlag geben. Sebastian Kehl nutzte die Brandt-Verkündung für eine Ankündigung, die die Anhänger der Schwarzgelben aufhorchen lässt. In naher Zukunft dürfen sie zahlreiche weitere Verkündungen erwarten. Klar ist: Nicht alle werden Vertragsverlängerungen sein.

Kehl kündigt baldige Entscheidungen an

„Wie bereits im Winter angekündigt, kommen wir jetzt in eine Phase, in der wir Zug um Zug Personalentscheidungen treffen und verkünden werden. Julians Unterschrift ist ein erster Schritt in diese Richtung“, sagt der Manager von Borussia Dortmund klar. Doch zu wem darf man Entscheidungen erwarten und wie sieht die Tendenz aus?

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Marco Reus scheint die Sachlage klar: Laut übereinstimmender Berichte hat sich der BVB mit seinem Kapitän auf ein weiteres Jahr geeinigt. Mats Hummels soll das gleiche Angebot vorliegen. Er soll noch unentschlossen sein. Auch bei ihm dürfte Dortmund aber auf eine baldige Entscheidung drängen.

Was wird aus Bellingham, Modeste, Knauff und Co.?

Eine Kehrtwende könnte es bei Raphael Guerreiro gegeben haben. Noch vor kurzem standen die Zeichen auf Trennung im Sommer – nun blüht der Portugiese auf und glänzt im schwarzgelben Dress. In der Führungsetage hat das Eindruck hinterlassen. Die Tendenz geht nun wieder Richtung Verlängerung des auslaufenden Vertrags.

Ganz anders sieht es bei Felix Passlack und Anthony Modeste aus. Bei beiden scheint klar, dass sie keine Zukunft bei Borussia Dortmund haben. Im Schatten der größeren Namen könnte auch der Abschied von Luca Unbehaun verkündet werden. Der Keeper hat den Zweikampf mit Marcel Lotka um das Tor der U23 und die Nummer 3 bei den Profis offenbar verloren – und könnte sich eine andere Herausforderung suchen.

Mehr News:

Und noch weitere Entscheidungen stehen an, unter anderem um die Rückkehr der Leihspieler Thorgan Hazard und Ansgar Knauff. Die Unterschrift von Gladbachs Ramy Bensebaini scheint Formsache. Bei Jude Bellingham werden dem BVB weiter schlechte Karten attestiert, das Megajuwel über die Saison hinaus zu halten. Schon bald könnte eine Entscheidung verkündet werden – auch die Suche nach einem potenziellen Nachfolger läuft mit Hochdruck.