Borussia Dortmund: Tinte trocken! BVB lässt Bombe platzen

Während alle auf die Verkündung der Vertragsverlängerung von Marco Reus warteten, ließ Borussia Dortmund eine andere Bombe platzen. Ein BVB-Star bleibt Schwarzgelb. Und das langfristig.

Am Dienstag (11. April) verkündete Borussia Dortmund die Unterschrift von Julian Brandt unter einem neuen Vertrag. Der läuft bis 2026 und sorgt, nachdem der Nationalspieler nun endlich den Durchbruch zum Leistungsträger geschafft zu haben scheint, bei vielen BVB-Fans für Freude.

Borussia Dortmund: Julian Brandt verlängert

Tinte trocken, alles klar: Diese Nachricht haben am Dienstag viele über Marco Reus erwartet. Doch sie kam bei Julian Brandt. Der Kreativspieler hat seinen bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2026 verlängert.

„Ich habe auch nach vier Jahren noch an jedem einzelnen Tag großen Spaß daran, Teil genau dieser Mannschaft zu sein, mit diesen Jungs auf dem Platz zu stehen und für diesen hochemotionalen Klub mit seinen außergewöhnlichen Fans Fußball zu spielen“, erklärt Brandt. „Ehrlich gesagt war das Gefühl, zur rechten Zeit am für mich richtigen Ort zu sein, immer der wichtigste Punkt in meinem Sportlerleben. Und das wird sich auch nicht ändern.“

Julian Brandt mit Leistungs-Explosion

In seinen fast vier Jahren bei Borussia Dortmund war Brandt zumeist eher Sorgenkind als Superstar. Zu wankelmütig seine Auftritte, immer wieder musste er sich den Vorwurf gefallen lassen, zu verspielt zu sein und zu wenig Ehrgeiz an den Tag zu legen. Doch in den vergangenen Monaten legte der 26-Jährige eine regelrechte Leistungsexplosion hin.

Die wird nun belohnt – und von Kehl noch einmal besonders hervorgehoben: „Julian hat sich im vergangenen Jahr nochmal enorm weiterentwickelt, ist deutlich fokussierter im Spiel gegen den Ball geworden, bereitet regelmäßig Tore vor und glänzt selbst als Schütze. Sein Gespür für gefährliche Situationen auf dem Rasen, gepaart mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Kreativität, machen ihn zu einem wertvollen Teil unseres Kaders. Entsprechend spielt er in unseren Planungen eine sehr wichtige Rolle, und wir sind glücklich, dass er sich dazu entschieden hat, Borussia Dortmunds sportliche Zukunft als Führungsspieler weiter mitzugestalten.“