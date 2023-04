Borussia Dortmund – Union Berlin: BVB-Fans werden deutlich – „Geht Golf spielen, ihr Penner!“

Die Zweite Halbzeit von Borussia Dortmund – Union Berlin war gerade angepfiffen, da gingen plötzlic alle Blicke Richtung Südtribüne. Nach einer Gänsehaut-Choreo vor Spielbeginn geigten die BVB-Fans zu beim Wiederanpfiff der DFL die Meinung.

Mit unzähligen Transparenten machten sie deutlich, was sie vom diskutierten Investoren-Einstieg in den Ligaverband halten. Nämlich gar nix. So manches Banner sprach dabei eine überdeutliche Sprache.

Borussia Dortmund – Union Berlin: Fans mit Protest-Aktion

Seit Jahren beäugen die Fans der traditionsreichen Bundesliga-Klubs kritisch die kommerziellen Auswüchse im Profifußball. Das neueste Damokles-Schwert, das über der Bundesliga schwebt: Ein Investoren-Einstieg in die DFL.

Denn während die so oft geforderte „50+1“-Regel zuletzt vom Verband gestärkt wurde, wird nun für weitere Mega-Einnahmen diskutiert, einen Multi-Milliarden-Einstieg in den Ligaverband zuzulassen. Für die Fans ein weiteres No-Go, das in ihren Augen die Kommerzialisierung und Fan-Entfremdung im Turbomodus weiter vorantreiben würde.

Protest gegen diskutierten DFL-Investoreneinstieg

Für das Heimspiel gegen Union hatte das Fanbündnis „Südtribüne“ um die führenden Ultra-Gruppen „The Unity“ und „Desperados“ deshalb alle Fans zum Protest aufgerufen. Möglichst viele Fans sollten auf Transparenten ihre Meinung zum drohenden Investoreneinstieg äußern – und sie taten es.

Protest-Aktion auf der Südtribüne bei Borussia Dortmund – Union Berlin. Foto: IMAGO/Matthias Koch

Eine Gelbe Wand voller Botschaften erstrahlte ab der 46. Minute. Manche Fans wählten eine deutliche Sprache Richtung DFL. Hiereinige Beispiele:

„Nein zu Investoren in der DFL!“

„Ohne Fans vergeht euch noch das Lachen“

„Nur Nutten lassen sich kaufen“

„Geht Golf spielen, ihr Penner!“

„Fußball gehört den Fans, nicht den Investoren“

„Dreckige Finanz-Liga“

Mehr aktuelle News:

Auch die Fans des Gegners aus der Hauptstadt beteiligten sich am Protest, forderten: „Schluss mit dem Vermarktungswahn!“ Die Partie konnte Borussia Dortmund gegen Union Berlin trotz erneuter Schwächephase samt Ausgleich 2:1 gewinnen. Ob die Fans auch den Kampf gegen einen DFL-Investor gewinnen, wird die Zukunft zeigen.