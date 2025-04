Borussia Dortmund: Nach Last-Minute-Sieg in Hoffenheim! BVB-Fans lachen sich ins Fäustchen

Dieses Spiel hatte alles: Fünf Tore, einen verschossenen Elfmeter, eine rote Karte, eine dramatische Schlussphase, gemischte Emotionen und viele Diskussionen. Letztlich gewann Borussia Dortmund bei der TSG Hoffenheim dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 3:2.

Die Sinsheimer stecken nach dem Spiel weiterhin tief unten drin. Und das ausgerechnet am 85. Geburtstag von Dietmar Hopp! Der TSG-Mäzen und die Fans von Borussia Dortmund haben bekanntlich eine ganz besondere Beziehung. Das machten die mitgereisten Anhänger von Schwarz-Gelb einmal mehr als deutlich.

Borussia Dortmund wird zum Partycrasher

Seit vielen Jahren schon ist Hopp wegen seines Engagements für die TSG Hoffenheim ein Feindbild für viele Fußballfans. Besonders die BVB-Anhänger brachten ihren Unmut über den Investor immer wieder zum Ausdruck, schossen teilweise heftig gegen Hopp. So auch am 31. Spieltag der laufenden Saison.

Zu Beginn der Partie war im Gästeblock ein Banner mit der Aufschrift „Alles Gute, du Hu*******“ zu sehen. Ein unschöner Gruß in Richtung des Geburtstagskindes. Es ist das nächste Kapitel einer ganz besonderen Beziehung der beiden Parteien.

Umso mehr dürften sich die beiden Borussen freuen, als Partycrahser aus Sinsheim abreisen zu können. Denn mit dem eigenen Sieg darf der BVB weiter von der Champions-League-Qualifikation träumen. Auf der anderen Seite spitzt sich die Situation mehr und mehr zu.

Abstiegssorgen der TSG wird

Denn drei Spieltage vor Schluss steckt Hoffenheim weiter im Abstiegskampf. Durch den Sieg des 1. FC Heidenheim (1:0 in Stuttgart) sind es lediglich fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Dazu muss man noch in Gladbach, in Wolfsburg und gegen die Bayern ran. Für die TSG könnte also doch noch einmal richtig eng werden.

Dass ausgerechnet der BVB für diese Situation ins Sinsheim sorgt, dürften den Fans des Revierklubs wohl doppelt schmecken. So oder so: Die Beziehung zwischen den Borussen und Hopp hat ein neues Kapitel geschrieben.