Nach Leistungsexplosion: BVB-Star darf sich über besondere Auszeichnung freuen

Borussia Dortmund musste mit dem Pokal-Aus in Leipzig (0:2) den dritten Dämpfer innerhalb von einem Monat Wochen hinnehmen. Nach der Champions League und dem Klatsche bei Bayern (2:4) war auch im DFB-Pokal Schluss.

Für einen Spieler von Borussia Dortmund aber gab es am Donnerstag (6. April) einen Grund zur Freude. Aufgrund seiner starken Leistungen in den letzten Spielen wurde der Mittelfeld-Star zum Spieler des Monats der Bundesliga gewählt.

Borussia Dortmund: Spieler des Monats März

Raphael Guerreiro ist wohl einer der größten Gewinner der letzten Wochen. Nach seinem Wechsel von der Linksverteidiger-Position ins Mittelfeld legte der Portugiese eine Leistungsexplosion hin, schoss sich nicht nur zu einer möglichen Vertragsverlängerung. Guerreiro wurde von den Fans zum Spieler des Monats März gewählt.

Dies bestätigte die Bundesliga auf Twitter. Der 29-Jährige setzte sich u.a. gegen S04-Angreifer Marius Bülter durch. Bei der Wahl gab es bei Twitter, Instagram und Co. ein Duell zwischen BVB- und S04-Fans – mit dem besseren Ende für den Borussen. Ein verdienter Lohn für seine große Leistungssteigerung in den vergangenen Wochen.

Nachdem Guerreiro zu Beginn des Jahres schon fast aussortiert wurde und ein Stammplatz in weite Ferne rückte, kämpfte sich der portugiesische Nationalspieler eindrucksvoll zurück, glänzt seitdem in neuer Rolle. BVB-Coach Edin Terzic zog Guerreiro von der Abwehr ins Mittelfeld. Seither performt er als Achter neben Jude Bellingham. Seine Ausbeute: sechs Torbeteiligungen in den letzten drei Spielen.

BVB-Zukunft weiter ungewiss

Trotz der überzeugenden Auftritte zuletzt steht noch nicht fest, wie es für den offensivstarken Mittelfeldspieler ab Sommer weiter geht. Bis vor ein paar Wochen galt ein Abgang im Juli als wahrscheinlich. Doch die jüngsten Spiele könnten die BVB-Bosse doch noch zu einer weiteren Zusammenarbeit bewegt haben. In Fan-Kreisen wünscht man sich derweil eine Vertragsverlängerung mit Guerreiro. Laut dem Portugiesen liegt ihm jedoch noch kein Angebot seitens des Vereins vor. So bleibt seine Zukunft weiter ungewiss. Gut möglich, dass er mit seinen Leistungen andere Top-Klubs auf sich aufmerksam gemacht hat.

Es bleibt also abzuwarten, ob Guerreiro auch in der kommenden Saison für Borussia Dortmund auf Torejagd gehen wird. Angesichts des drohenden Bellingham-Abgangs wäre eine Vertragsverlängerung des langjährigen Borussen durchaus ein logischer Schritt. Guerreiro trägt seit 2016 das Trikot von Schwarz-Gelb.