Borussia Dortmund: Terzics Knallhart-Urteil nach Pokal-Aus – „Nicht so gut, wie wir gemacht wurden“

Die Pokal-Träume des BVB sind jäh geplatzt. Borussia Dortmund ist sang- und klanglos aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Im Viertelfinale unterlagen die Dortmunder RB Leipzig mit 0:2.

Die einzige verbliebene Chance auf einen Titel hat Borussia Dortmund in der Bundesliga. Dort ist der BVB trotz Pleite bei den Bayern immer noch voll im Rennen, hat nur zwei Zähler Rückstand auf die Spitze. Aufgeben will Terzic die Meisterschaft noch nicht, richtige Aufbruchstimmung kommt nach dem Pokal-Aus aber nicht auf.

Borussia Dortmund: Terzic findet deutliche Worte nach Pokal-Aus

Von der Meisterschaft wollte Terzic kurz nach der Leipzig-Pleite nichts wissen. „Es wäre vermessen, darüber zu sprechen. Wir müssen das erst einmal von der Leistung her geraderücken“, so Terzic, der aber gleichzeitig auch betont: „Wir haben in dieser Saison bereits gezeigt, dass wir bereit sind, aus Fehlern zu lernen. Wenn wir es schaffen, an die Dinge anzuknüpfen, die uns stark gemacht haben, dann haben wir die Möglichkeit, einen Titel zu feiern.“

+++ Borussia Dortmund: Bitterer Rückfall – Brandt hat die Nase voll: „Haben wir nicht gelernt“ +++

Trotzdem drückt Terzic weiter auf die Euphoriebremse und packt einen Spruch a la „Ich hab’s euch ja gesagt aus“: „Wir haben es schon vor Wochen gesagt, als wir den fantastischen Lauf haben, dass wir vielleicht nicht so gut sind, wie wir gemacht wurden.“ Heißt: Bei den zehn Siegen in Folge hat der BVB überperformt.

Ein endgültiges Fazit will Terzic aber noch nicht ziehen: „Wir rechnen am Ende der Saison ab. Jetzt gilt es, das Ganze sacken zu lassen, es zu verarbeiten und abzuschütteln. Einen Haken dransetzen wird schwer, denn wir sind aus einem Wettbewerb ausgeschieden, den wir gewinnen wollten.“ Der BVB-Coach betont, aber gleichzeitig: „Wir haben eine Titelchance vergeben und trotzdem gibt es noch einen Titel, der vergeben wird. Da wollen wir eine Rolle spielen bis zum Schluss.“

Terzic: „Wille ist unbestritten“

Das gehe allerdings nur, wenn man sich sofort wieder auf das nächste Spiel fokussiere. Am Samstag trifft Borussia Dortmund auf Union Berlin. „Da müssen wir ein anderes Gesicht zeigen, sonst wird es natürlich schwer“, so Terzic.

Mehr News:

Beim Thema Meisterschaft hält sich Terzic zurück: „Wir wollten schon vor der Saison Deutscher Meister werden, aber die Frage war, inwieweit wir diese Rückschläge wegstecken und eine Konstanz aufrechterhalten. Aber dass der Wunsch und der Wille dazu da ist, ist unbestritten. Wir sehen die Chance, die vor uns liegt und werden um jeden Sieg kämpfen und wenn wir es schaffen, alle Spiele zu gewinnen, haben wir eine gute Möglichkeit, auch Deutscher Meister zu werden.“