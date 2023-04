RB Leipzig- Borussia Dortmund: Fans nach Halbzeit 1 außer sich – „Einfach nur peinlich“

Borussia Dortmund kämpft bei RB Leipzig um den Einzug in das DFB-Pokal-Halbfinale. In der ersten Halbzeit kam der BVB jedoch überhaupt nicht zum Zug. Die Leipziger überrollten die Dortmunder regelrecht und gehen mit einer äußerst verdienten Halbzeit-Führung in die Pause.

Nach der Niederlage gegen den FC Bayern ging es darum, eine Reaktion zu zeigen und zurück in die Erfolgsspur zu finden. Davon ist bis dato aber noch nicht viel zu sehen. Die Fans von Borussia Dortmund sind über die Leistung ihrer Stars in Halbzeit eins gleichermaßen überrascht und wütend.

RB Leipzig – Borussia Dortmund: „Schlechteste erste Halbzeit des Jahres“

6:0 Ecken, 14:1 Torschüsse und 64 Prozent Zweikampfquote pro Leipzig – unter anderem diese Zahlen belegen die Leipziger Dominanz in der ersten Halbzeit. Der BVB lief seit Minute eins hinterher und fand zu keinem Zeitpunkt wirklich in die Partie. Eine äußerst schwache Leistung, die so nicht zu erwarten war. Dass Schwarz-Gelb mit nur einem Tor Rückstand in die Kabine gegangen ist, ist schon fast eine Überraschung. RB hatte neben dem Tor von Timo Werner weitere Möglichkeiten, um das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Die Borussia kann sich auch bei ihrem Schlussmann bedanken. Gregor Kobel hielt das ein oder andere Mal herausragend.

Die Fans sind über die Leistung ihres BVB logischerweise überhaupt nicht erfreut. Im Gegenteil: Die Anhänger von Dortmund wüteten nach der ersten Halbzeit über ihre Stars. „Die erste Halbzeit ist ein Klassenunterschied“, „Das ist einfach nur peinlich“ oder „das ist mit Abstand die schlechteste erste Hälfte des Jahres“ hieß es in den sozialen Netzwerken. Unter anderem kritisierten die Fans ihren Kapitän, der „überhaupt nicht zusehen“ ist und „mal wieder überhaupt nicht vorangeht“.

In der ersten Halbzeit war zudem enorm gut zu sehen, wie sehr dem BVB der Ausfall von Nico Schlotterbeck schmerzt. Sowohl Mats Hummels als auch Niklas Süle sahen beim Gegentreffer nicht sonderlich gut aus. Die kompletten 45 Minuten lang hatte die BVB-Abwehr die RB-Offensive fast überhaupt nicht im Griff.

Doppelter Schockmoment für BVB

Neben der schwachen Leistung gab es auch noch zwei weitere Schockmomente für Schwarz-Gelb. Er musste BVB-Torhüter Gregor Kobel behandelt werden und dann bekam Mats Hummels den Ball so ins Gesicht, dass der Routinier sich erst einmal sammeln musste, bevor er auf den Platz zurückkehren konnte. Besonders letztere Situation sah zunächst schlimmer aus, als es dann im Endeffekt wohl war. Hummels schien im ersten Moment durchaus benommen und sackte zu Boden. Nach einer kurzen Behandlungspause ging es für den Schlotterbeck-Ersatz zum Glück weiter.

Damit der BVB doch noch in die nächste Runde einzieht, müssen sich die Jungs von Edin Terzic gehörig steigern. Derzeit droht der zweite herbe Dämpfer in nur fünf Tagen. Neben dem bitteren Champions League-Aus beim FC Chelsea könnte auch im zweiten Pokalwettbewerb Schluss sein.