RB Leipzig – Borussia Dortmund: Überraschung vor Anpfiff – ER sitzt nur auf der Bank

Borussia Dortmund trifft am Mittwochabend (20:45 Uhr) im DFB-Pokal-Viertelfinale auf RB Leipzig. Nach der 2:4-Niederlage gegen den FC Bayern möchte das Team von Edin Terzic zurück in die Erfolgsspur finden und ins Pokal-Halbfinale einziehen.

Dabei sorgt Terzic für eine echte Überraschung in der Start-Aufstellung. Ein Dauerbrenner von Borussia Dortmund sitzt zunächst nur auf der Bank. Dies war vorab nicht zu erwarten.

RB Leipzig – Borussia Dortmund: Bellingham zunächst nur auf der Bank

BVB-Superstar Jude Bellingham steht im wichtigen Pokalspiel nicht in der Startelf. Stattdessen startet Sommer-Neuzugang Salih Özcan für die Westfalen. Bellingham ist einer der Spieler bei Schwarz-Gelb, der eigentlich immer spielt. Lediglich dreimal stand der junge Mittelfeld-Star nicht in der Startelf.

In den vergangenen Wochen konnte Bellingham selten überzeugen. Im Vergleich zu der Hinrunde konnte der englische Nationalspieler sein Leistungsniveau nicht halten. Zuletzt soll der Mittelfeldspieler immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen gehabt haben. Der 19-Jährige spielte nahezu die ganze Saison durch und war auch bei der Weltmeisterschaft in Kater im Einsatz. Möglich, dass BVB-Coach Edin Terzic seinen Top-Star nun endlich mal eine Pause geben wollte.

Bei den Fans herrscht derweil gemischte Stimmung. Während viele Anhänger von Schwarz-Gelb nicht verstehen können, warum Bellingham in einem so wichtigen Spiel zunächst nur auf der Bank sitzt, finden andere die Entscheidung, Bellingham etwas zu schonen, genau richtig. „Richtige Entscheidung, Edin“ oder „Endlich bekommt Jude mal seine verdiente Pause“ hieß es in den sozialen Netzwerken.

Hummels ersetzt Schlotterbeck

Wie schon erwartet und von Edin Terzic vorsichtig angedeutet, rückt Mats Hummels für den verletzten Nico Schlotterbeck in die Startelf. Terzic verriet in der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass es auch eine Möglichkeit, Emre Can als Innenverteidiger auflaufen zu lassen. In der Vorbereitung habe der deutsche Nationalspieler diese Position das ein oder andere Mal bekleidet. Während Hummels also Gegentore verhindern soll, soll Donyell Malen offensiv für Erfolgserlebnisse sorgen. Der Niederländer ersetzt den verletzten Sebastien Haller. Haller hatte im Spiel gegen Bayern einen Schlag aufs Knie abbekommen und fehlt dem BVB in Leipzig.

Mit einigen Überraschungen und Veränderungen in der Startelf möchten Terzic und Co. also die nächste Runde erreichen. Gegen ein kriselndes Leipzig soll das zweite Pokal-Halbfinale seit 2017 klargemacht werden.