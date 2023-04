RB Leipzig – Borussia Dortmund: Darum ging für den BVB gleich zweimal das Licht aus

Borussia Dortmund kämpfte am Mittwochabend (5.April) vergeblich um den Einzug in die nächste Runde. Gegen RB Leipzig hatte das Team von Trainer Edin Terzic nahezu über die gesamten 90 Minuten keine Chance und präsentierte sich nicht wie ein Meisterschaftskandidat. Doch die Leistung des BVB war nicht das einzig Kuriose am Abend.

Denn während der Partie RB Leipzig-Borussia Dortmund gab es eine äußerst suspekte Szene. In der zweiten Halbzeit ging plötzlich das Licht in der Red Bull-Arena aus. Die 22 Akteure spielten plötzlich im Dunklen.

RB Leipzig – Borussia Dortmund: Stromausfall in Halbzeit zwei

Die Partie zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund war bis zuletzt eine äußerst spannende. Trotz schwacher ersten Halbzeit konnte der BVB das Spiel spannend halten und bis zur letzten Sekunde auf den Halbfinal-Einzug hoffen. Doch während der Fokus die meiste Zeit über auf dem Sportlichen lag, gab es in der zweiten Hälfte eine kuriose Szene, die sowohl den Spielern als auch den Fans in Erinnerung bleiben dürfte.

In der 75. Minute ging plötzlich das Licht in der Red Bull Arena aus – Stromausfall während des Spiels. Das sieht man auch nicht allzu oft. Gleich zweimal binnen einer Minute fielen die Flutlichter im Stadion aus. Auf einmal spielten beide Mannschaften im Dunklen. Nach wenigen Sekunden ging das Licht zwar wieder an, doch diese Situation wird man so schnell wohl nicht vergessen.

+++ RB Leipzig- Borussia Dortmund: Fans nach Halbzeit 1 außer sich – „Einfach nur peinlich“ +++

In den sozialen Netzwerken machte diese Szene natürlich auch die Runde. Doch vor allem die BVB-Fans konnten darüber jedoch kaum lachen. „Das Licht hätte ruhig ausbleiben können“ und „Bei der Spielweise geht sogar das Licht im Stadion aus“ hieß es vonseiten der Schwarz-Gelb-Anhänger.

Beim Spiel RB Leipzig-Borussia Dortmund gab es Mitte der zweiten Halbzeit eine äußerst kuriose Szene. Plötzlich spielten die Akteure im Dunklen. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Nächster Rückschlag binnen fünf Tagen

Auch sportlich sah es für Borussia Dortmund ziemlich düster aus. Von der ersten bis zu letzten Minute war der BVB der RB Leipzig klar unterlegen. Schon zur Halbzeit hätten die Sachsen höher führen können. Am Ende hieß es 0:2 aus Dortmunder Sicht. Nach dem bitteren Champions League-Aus beim FC Chelsea und dem herben Meisterschaftsdämpfer in München ist also auch im DFB-Pokal Schluss. Mit einer schwachen Leistung verabschieden sich die Westfalen aus dem zweiten Pokalwettbewerb der Saison.

Weitere News zum BVB:

Damit das Licht nicht auch bald schon im Meisterschaftskampf ausgeht, muss der BVB sich im kommenden Heimspiel gegen Union Berlin (8.April) stark verbessern und punkten. Für das Team von Trainer Edin Terzic geht es nun darum, die Kopf wieder hochzubekommen und an die starke Serie vor dem Bayern-Spiel anzuknüpfen.