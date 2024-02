Borussia Dortmund: Vor Freiburg-Duell – Terzic mit deutlicher Ansage an die Fans

Noch ungeschlagen und doch schon wieder frustriert – nach drei Siegen zum Jahresauftakt war das 0:0 in Heidenheim ein Dämpfer (hier mehr zum Spiel). Wieder einmal verfiel Borussia Dortmund in alte Muster. Am Ende konnte man gar froh sein, dass Heidenheim einige gute Chancen liegen ließ.

Und schon ist der Unmut bei den Fans wieder aufgeflammt. Ist der Kader für die Ansprüche von Borussia Dortmund überhaupt gut genug? Welche Rolle spielt Trainer Edin Terzic (weitere News zu ihm gibt’s hier)? Den Kritikern stellt sich dieser vor dem Duell gegen Freiburg entschieden entgegen.

Borussia Dortmund im Schatten der Großen

Während an diesem Bundesliga-Wochenende alle Augen auf das Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München gerichtet sind, spielt der BVB schon freitags. Im Schatten der Großen muss man seine Pflichtaufgabe gegen Freiburg meistern. Eine Herausforderung, so ist das aktuell bei den Schwarz-Gelben nun mal.

Den Platz als zweite Kraft in Deutschland hat man verloren. Man droht gar, Probleme mit der Qualifikation für die Champions League zu bekommen. Die Fans treibt die Sorge vor dem Mittelmaß umher – auch weil sich der Kader von Borussia Dortmund in den letzten Jahren verschlechtert hat. Von der angestrebten Entwicklung ist wenig bis nichts zu sehen ist.

Terzic reagiert deutlich

Vor dem Duell gegen Freiburg erklärte Terzic nun, dass er den Unmut der Fans absolut verstehen könne. „Das ist etwas, das wir uns zu Herzen und als Ansporn nehmen“, versichert der Chef-Trainer des BVB. Allerdings stellt er auch klar: „Wir müssen die Ruhe bewahren.“

Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart seien die Vorbilder. Das Ziel sei es, ein so großes Selbstvertrauen wie diese beiden Mannschaften zu entwickeln. „Wir müssen an den Dingen festhalten, die wir gut machen.“

Borussia Dortmund: Spektakel wie im Hinspiel?

Ein Sieg gegen Freiburg würde in Dortmund jedenfalls die Stimmung vorerst wieder beruhigen. Gegen ein Spektakel wie im Hinspiel hätten die Fans sicher nichts einzuwenden. Die Begegnung endete mit 4:2 für den BVB.