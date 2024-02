Borussia Dortmund: Fans klappt der Kiefer runter – Meunier nach Wechsel sofort der Held der Nation

Es musste ja so kommen! Über dreieinhalb Jahre hatte Thomas Meunier bei Borussia Dortmund unter Vertrag gestanden. In dieser Zeit konnte er nur selten glänzen, die hohen Erwartungen nie erfüllen. Im Sommer wäre sein Vertrag ausgelaufen, doch der BVB wollte ihn unbedingt jetzt schon loswerden.

Der Wechsel in die Türkei war der letzte Ausweg. Die Tatsache, dass Borussia Dortmund ihn verkaufte, nachdem das Transferfenster in Deutschland geschlossen (hier mehr dazu lesen) und er gerade wieder Stammspieler war, spricht Bände. Und bei Trabzonspor? Ist er gleich der Held der Nation!

Borussia Dortmund: Meunier wird zum Helden

Am Donnerstag (9. Februar) stand für Thomas Meunier das erste Pflichtspiel mit seinem neuen Klub an. Im türkischen Pokal ging es im Achtelfinale gegen den Zweitligisten Genclerbirligi aus Ankara. Meunier saß auf der Bank und musste zunächst mitansehen, wie seine neue Mannschaft auf eine Blamage zusteuerte.

Favorit Trabzonspor geriet früh und überraschend in Rückstand. Melih Bostan tanzte sich durch die Abwehr, schickte mehrere Gegner in den matschigen Rasen und schob zur Führung ein. Der Gäste fanden keine Antwort. Dann betrat der Ex-Spieler von Borussia Dortmund den Rasen.

Zucker-Flanke rettet Spiel

In seinen folgenden 45 Debüt-Minuten zeigte sich der Rechtsverteidiger ambitioniert. Trabzonspor drückte aufs Gaspedal, weshalb Meunier oft in der gegnerischen Hälfte zu finden war. Ein Treffer wollte aber nicht gelingen. Es lief bereits die letzte Minute der sechsminütigen Nachspielzeit.

Da kam der Ex-BVB-Star nach einem Einwurf nochmal am gegnerischen Strafraum an den Ball, guckte kurz hoch – und spielte eine maßgenaue Flanke, die Eren Elmali zum viel umjubelten Ausgleich einköpfte. Die Verlängerung war gerettet und Meunier gleich der Held.

Statt Überraschungs-Aus hatte man nun den Zweitliga-Gegner gebrochen. In der Verlängerung erzielte Mahmoud Hassan das entscheidende 2:1 – auch weil Meunier hinten mit einer Balleroberung glänzen konnte.

Borussia Dortmund: Fans staunen

Und in der alten Heimat blickte manch ein Fan ungläubig zu. „Ich hab in den letzten 3 Jahren nicht so eine Flanke von Meunier bei Dortmund gesehen“, konnte es ein BVB-Anhänger gar nicht fassen. „Das macht der doch mit Absicht“, wunderte sich ein anderer bei „X“.