Borussia Dortmund: Brunner-Wende! Jetzt meldet sich sein Vater zu Wort

Große Verwirrung um Paris Brunner! Der Nachwuchsstürmer von Borussia Dortmund ist ohne sein Dazutun mal wieder in den Fokus geraten. Noch immer fragen sich die Fans, ob er mit seinem 18. Geburtstag auch seinen Vertrag im Ruhrgebiet verlängert.

Seit einigen Wochen verhandeln Borussia Dortmund (hier mehr zum Verein erfahren) und Brunner über eine noch längere Zusammenarbeit. Jüngst wurden jedoch Gerüchte laut, wonach es ihn gar ins Ausland ziehen könnte. Nun meldet sich der Vater des Angreifers zu Wort.

Borussia Dortmund: Gerüchte um Verhandlungen

Am Mittwoch (7. Februar) sorgte ein Bericht der „Sport Bild“ für Aufsehen. Demnach seien die Verhandlungen zwischen BVB und Brunner festgefahren. Es gehe um unterschiedliche Gehaltsvorstellungen.

Mehr noch: Brunners Vater, der als Berater auch die Verhandlungen für seinen Sohn mit Borussia Dortmund führt, soll gar schon in Italien unterwegs gewesen, um dort mit Klubs aus der Serie A über einen Wechsel zu verhandeln (hier alle Infos dazu). Jetzt meldet sich Papa Brunner zu Wort.

Vater dementiert

Und seine Aussagen sind deutlich. Gegenüber „Sport 1“ erklärte Norbert Brunner: „Die Geschichte, dass ich zuletzt in Italien gewesen bin, um dort Gespräche über einen Transfer zu führen, entbehren jeglicher Grundlage.“ An diesen Spekulationen sei nichts dran.

Die Gespräche mit dem BVB liefen weiterhin – „Aber es ist noch nichts entschieden“. Für die Familie stünde die sportliche Perspektive Brunners an oberster Stelle und nicht die finanziellen Bedingungen.

Borussia Dortmund: Bitterer Abend

Während Paris Brunner also wieder unfreiwillig in den Fokus der Aufmerksamkeit rückte, erlebte er selbst am Mittwoch einen ganz bitteren Abend. Mit der U19 der Schwarz-Gelben war er in der Youth League bei MSK Zilina zu Gast.

Zunächst traf das Juwel auch gleich zur Führung. Alles sah nach der nächsten Runde aus. Doch dann kippte Zilina die Partie und gewann noch mit 2:1. Damit ist die europäische Reise für die Talente von Borussia Dortmund frühzeitig beendet.