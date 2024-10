Borussia Dortmund: Leihgabe lässt zu Zukunft aufhorchen – „Fakten liegen auf dem Tisch“

Erst zwei Jahre ist es her, da holte Borussia Dortmund Salih Özcan für einen schmalen Taler ins Ruhrgebiet. Der Mittelfeldmann wollte bei den Schwarz-Gelben den nächsten Schritt machen. Doch in diesem Sommer war er zu einem Umweg gezwungen.

+++ Macht es Dortmund schon wieder? Fans erreicht die Nachricht +++

Statt Champions League gegen Real Madrid heißt es für Özcan derzeit auch dienstags und mittwochs: Training in Wolfsburg. Dorthin verlieh ihn Borussia Dortmund im Sommer. Kommt es trotzdem noch zum großen Comeback im Ruhrgebiet?

Borussia Dortmund: Özcan sucht sein Glück

Die bisherige Saison von Salih Özcan lässt sich als durchwachsen beschreiben. Mit der Ernennung Nuri Sahins zum Cheftrainer der Schwarz-Gelben war Özcan dort erstmal außen vor. Eine Lösung fand sich nach Saisonstart: Dortmund verlieh seinen Spieler nach Wolfsburg.

+++ BVB: TV-Kameras zeigen Matthias Sammer – dann eskaliert er völlig +++

Dort kam er seitdem zwar immer zum Einsatz, aber nun erstmals über die vollen 90 Minuten. So geschehen ausgerechnet bei der 2:4-Niederlage der Wölfe gegen Werder Bremen. Trotzdem: Die Saison ist noch lang und Özcan bekommt noch genug Chancen, sich zu beweisen. Doch wie geht es für die Leihgabe in Zukunft weiter?

Klare Zukunftsaussage

Laut Vertrag kehrt Özcan im Juli 2025 zu Borussia Dortmund zurück. Der BVB wird sich dann mitten in der Klub-WM in Amerika befinden. Doch sieht er sich überhaupt noch mal im Ruhrgebiet? Gegenüber DER WESTEN gibt Özcan Einblicke.

„Die Fakten liegen auf dem Tisch“, erklärt der 26-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich bin noch an Wolfsburg ausgeliehen. Hier versuche ich mich von meiner besten Seite zu präsentieren und mit dem Verein das Beste herauszuholen“, formuliert er seine kurzfristigen Ziele.

Noch mehr Nachrichten kannst du hier lesen:

Mittel- und langfristig steht aber nur fest: „Danach habe ich noch ein Jahr Vertrag in Dortmund“, sagt Özcan. Anschließend unterstreicht er: „Was danach passiert, weiß ich noch nicht.“

Wiedersehen mit Borussia Dortmund

Dennoch steht schon bald das erste Wiedersehen mit dem BVB an. Im DFB-Pokal kämpfen Dortmund und Wolfsburg um den Einzug ins Achtelfinale. Özcan wird mutmaßlich mit von der Partie sein.

Was Özcan vor dem Duell gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber zu berichten hat, wie er von seiner Leihe erfuhr und was er darüber denkt, liest du am Samstag im ganzen Interview bei DER WESTEN.