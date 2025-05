Bayer Leverkusen: Jetzt ist es offiziell! Liverpool greift bei Bayer-Star zu

Bei Bayer Leverkusen dreht sich derzeit alles um den möglichen Wechsel von Florian Wirtz zum FC Liverpool. Dabei ist allerdings untergegangen, dass die „Reds“ auch mit einem weiteren Werkself-Spieler verhandelten. Dieser Wechsel ist jetzt offiziell.

Bayer Leverkusen kassiert stolze Ablösesumme

Bayer Leverkusen muss den nächsten großen Abgang verkraften: Jeremie Frimpong wechselt zum FC Liverpool. Nach viereinhalb Jahren bei der Werkself unterschreibt der Niederländer einen Vertrag bis 2030. Frimpong tritt bei den Reds die Nachfolge von Trent Alexander-Arnold an, der im Sommer zu Real Madrid wechselt.

Liverpool zieht die verankerte Ausstiegsklausel in Frimpongs Vertrag. Bayer Leverkusen erhält dem Vernehmen nach 40 Millionen Euro, plus mögliche fünf Millionen Bonuszahlungen. Frimpong wird damit einer der drei teuersten Transfers in der Vereinsgeschichte. Nur Kai Havertz und Moussa Diaby gingen für noch höhere Summen über die Ladentheke.

Simon Rolfes würdigt Frimpongs Entwicklung: „Jeremie ist ein perfektes Beispiel für den Weg, den Bayer 04 Leverkusen schon oft mit Erfolg gegangen ist: Einen jungen, hochtalentierten Spieler aus einer kleinen Liga zu holen, ihn zu einem Leistungsträger zu entwickeln, um die eigenen Ziele zu erreichen und ihn dadurch für absolute europäische Topklubs interessant zu machen.“

Leverkusen hat bereits Alternativen gefunden

Für 11 Millionen Euro kam Frimpong Anfang 2021 von Celtic Glasgow. In 190 Spielen erzielte er 30 Tore, lieferte 44 Vorlagen und steigerte seinen Marktwert von 4 auf 50 Millionen Euro. Die Werkself ist auf Frimpongs Abgang vorbereitet. Mit Arthur und Nathan Tella stehen talentierte Spieler im Kader, um die Lücke zu füllen.

Frimpong sucht nun sein Glück in der Premier League, nachdem er sich in Leverkusen zum Publikumsliebling und Leistungsträger entwickelt hat. Unvergessen machte er sich bei Bayer Leverkusen mit seinem Beitrag zur Double-Saison 2023/24.

