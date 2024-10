Borussia Dortmund: Paukenschlag um Klub-WM – BVB spitzt die Ohren

Von den Fans schon jetzt verhasst – von Europas Elite herbeigesehnt: Die Klub-WM soll DAS neue Fußball-Turnier werden. Den neuen Wettbewerb führt die FIFA im kommenden Sommer ein. Mitten in der Sommerpause kämpfen die besten Vereine der Welt vor allem um Geld.

Auch Borussia Dortmund (hier mehr über den Verein lesen) hat sich für das Turnier qualifiziert. Obwohl es bis zum Anpfiff noch etwas hin ist, wirft die Klub-WM ihre Schatten schon voraus. Jetzt bahnt sich offenbar der nächste Hammer an.

Borussia Dortmund gegen Messi?

30 von 32 Mannschaften, die im Sommer 2025 um horrende Erfolgsprämien spielen, stehen bereits fest. Aus Deutschland sind die beiden erfolgreichsten Vereine des vergangenen Jahrzehnts dabei: der BVB und Bayern München. Auf sie warten potenziell auf zahlreiche Kracher-Partien wie Real Madrid oder Manchester City, aber auch Klubs wie Mamelodi Sundowns aus Südafrika.

Auf den letzten Drücker könnte sich jetzt auch noch der vielleicht größte Fußballer aller Zeiten anmelden: Lionel Messi! Der spielt mittlerweile in den USA für Inter Miami. Der Klub von der amerikanischen Ostküste könnte sich zum Turnier um Borussia Dortmund und die Bayern gesellen.

Bericht über Teilnahme

Doch wie kann es dazu kommen, wenn Inter Miami bisher noch keine nennenswerten Titel holen konnte und vor der Messi-Ära ziemlich erfolglos blieb? Laut Regularien bekommt das Gastgeberland der Klub-WM einen zusätzlichen Startplatz bei dem Turnier.

Wie die spanische „Marca“ jetzt berichtet, plant die FIFA wohl, diesen mit Inter Miami zu besetzten. Der Grund: Unter Messi erlebt der Verein einen enormen Aufschwung. In der bald endenden regulären Saison sicherte man sich bereits Platz 1 in der Eastern Conference der MLS. Zudem schnappte man sich den Supporters‘ Shield – die Trophäe für die Mannschaft mit den Conference-übergreifend meisten Punkten. Für diesen Erfolg soll der Klub mit einer Teilnahme an der Klub-WM belohnt werden.

Borussia Dortmund hofft auf Geldregen

Fest steht: Sollte der BVB im kommenden Sommer auf Inter Miami und Messi treffen, wäre man sicherlich der Favorit. Anders als in Spielen gegen Madrid oder City. So oder so geht es aber um eine Menge Geld.

Laut Medienberichten soll es allein als Startgeld 50 Millionen Euro geben. Wer das gesamte Turnier gewinnt, kann wohl mit zusätzlichen Einnahmen bis zu 100 Millionen Euro rechnen. Aber auch dazwischen dürfte das Erreichen verschiedener Runden für Borussia Dortmund gut belohnt werden.