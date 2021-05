Borussia Dortmund – RB Leipzig: BVB-Schock vor Spitzenspiel! Fällt Haaland weiter aus?

Auf Borussia Dortmund wartet ein Spitzenspiel. Der BVB empfängt RB Leipzig am 32. Spieltag. Für die Schwarzgelben ist ein Sieg gegen die Leipziger im Kampf um die Champions League zwingend notwendig.

Das Duell zwischen Dortmund und Leipzig ist außerdem ein kleiner Vorgeschmack auf das Pokalfinale, welches wenige Tage später in Berlin steigt. Wer gewinnt die Generalprobe?

Borussia Dortmund – RB Leipzig: Schießt der BVB die Bayern zur Meisterschaft?

Außerdem interessant: Gewinnt Dortmund gegen Leipzig, schießen ausgerechnet die Schwarzgelben den FC Bayern München zum neunten Meistertitel in Folge. Der Rekordmeister ist erst im Abendspiel im Einsatz. Alle Infos zum Duell BVB – RB bekommst du hier.

----------------------

Spielinfo:

Anpfiff: Samstag, 8. Mai, 15.30 Uhr

Stadion: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Ergebnis, Hinspiel: 3:1 für den BVB

----------------------

Borussia Dortmund – RB Leipzig -:- (-:-)

Tore:

--------------------

Die möglichen Aufstellungen:

Dortmund: Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Can - Reyna, Reus, Sancho - Haaland

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, A. Haidara - Sörloth

-------------------

16.00 Uhr: Das wäre für den BVB extrem bitter! Fällt Erling Haaland weiter aus? Der Topstürmer hatte bereits im Pokalhalbfinale gegen Kiel gefehlt. Am Donnerstag musste der Norweger im Training allerdings weiterhin aussetzen. Das berichten unter anderem „Kicker“ und „Sport 1“.

Wird der Topstürmer bis Samstag fit?

14.11 Uhr: Unfreiwillig kann der BVB Schützenhilfe für den FC Bayern München liefern. Gewinnt Dortmund, ist dem Rekordmeister der neunte Titel in Folge nicht mehr zu nehmen. Eine Tatsache die den Schwarzgelben schwer im Magen liegen dürfte, doch auf dem Weg in die Königsklasse unabdingbar ist.

13.22 Uhr: Borussia Dortmund kann optimistisch in das Duell gehen. Seit sechs Spielen konnte Leipzig nicht gewinnen. Auch das Hinspiel ging an die Dortmunder. Ein Doppelpack von Erling Haaland und ein Tor von Jadon Sancho sorgten für einen 3:1-Erfolg. Für die Bullen traf kurz vor Schluss Alexander Sörloth.

------------------

Die letzten fünf Duelle zwischen Dortmund und Leipzig:

3:1 für Dortmund

2:0 für Dortmund

3:3-Remis

1:0 für Dortmund

4:1 für Dortmund

------------------

12.41 Uhr: Die Begegnung im Ruhrgebiet ist auch der Auftakt in die Pokalfinal-Woche. Am kommenden Donnerstag treffen sich der BVB und RB in Berlin wieder. Dann geht es um den Sieg im DFB-Pokal.

11.37 Uhr: Ein Sieg ist Pflicht und zusätzlich ist die Borussia auf Schützenhilfe angewiesen. An diesem Wochenende werden die Dortmunder daher Union Berlin (gegen Wolfsburg) und Mainz 05 (gegen Frankfurt) die Daumen drücken.

----------------

Weitere Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

-----------------

11.19 Uhr: Noch vor wenigen Wochen schien der BVB im Kampf um die Champions League abgeschlagen doch drei Spieltag vor dem Ende sind die Schwarzgelben wieder mitten drin im Rennen um die Plätze drei und vier.

Wolfsburg hat zwei Punkte mehr, Frankfurt nur einen. Daher gilt für die Mannschaft von Edin Terzic: Punkteverlust gegen Leipzig verboten.

Freitag, 7. Mai, 11 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Live-Ticker der Partie Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Wer entscheidet das Duell der Top-Teams für sich.