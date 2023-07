Borussia Dortmund: Süle fit wie nie? DFB reagiert deutlich

Vor der Sommerpause hagelte es Kritik an BVB-Star Niklas Süle. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund bekam vom Bundestrainer Hansi Flick eine klare Ansage: Er sei einfach nicht fit genug, hieß es damals.

Zum Vorbereitungsstart hat Niklas Süle nun für staunende Gesichter bei Borussia Dortmund gesorgt. Der 27-Jährige befindet sich in einer Top-Verfassung. Die Reaktion von den Verantwortlichen der Nationalmannschaft ließ nicht lange auf sich warten.

Borussia Dortmund: Süle nach dem Urlaub topfit

Die Nicht-Nominierung von Niklas Süle und die damit verbundene Begründung schlug hohe Wellen in Deutschland. „Wir wären alle froh, wenn Niklas Süle in einer Top-Verfassung wäre, sein Potenzial voll ausschöpfen würde“, hatte damals Bundestrainer Hansi Flick erklärt und trat damit eine große Diskussion los.

Diese Kritik scheint sich Süle in der Sommerpause richtig zu Herzen genommen haben. Seine Mitspieler sollen laut Berichten beim Trainingsauftakt richtig erstaunt gewesen sein. Sportdirektor Sebastian Kehl bestätigte: „Niki hat im Urlaub deutlich mehr gemacht als alle anderen. Wenn er gesund bleibt, an seinen Themen arbeitet, dann wird er noch viel, viel besser werden.“ Vom BVB gab es für den Sommerurlaub einen speziellen Fitnessplan an die Hand – und der hat Süle offenbar mächtig geholfen.

„Jetzt muss er dranbleiben“

Eine Reaktion von der Nationalmannschaft ließ natürlich nicht lange auf sich warten. DFB-Sportdirektor Rudi Völler erklärte der „Bild“: „Es ist klasse, dass Niklas im Urlaub so an seiner Fitness gearbeitet hat. Sein Management hat mich bereits frühzeitig darüber informiert, dass er im Urlaub noch mehr tun wird.“

Und weiter: „Hansi hat vor den letzten Länderspielen mit Niklas gesprochen und ihm die Nicht-Berücksichtigung vernünftig erklärt. Wir freuen uns, dass er nun genau die Reaktion gezeigt hat, die wir uns von ihm erhofft hatten. Jetzt muss er dranbleiben.“ Klingt so, als stünde einem Comeback in der Nationalmannschaft erst einmal nichts mehr im Weg.