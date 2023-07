Das lange Warten hat ein Ende. Borussia Dortmund bestreitet am Mittwoch (12. Juli) endlich das erste Testspiel der Sommer-Vorbereitung. Der BVB ist um 18 Uhr zu Gast beim Oberligisten Westfalia Rhynern.

Bislang hat der BVB lediglich zwei Spieler verpflichtet: Ramy Bensebaini und Felix Nmecha. Die Augen der Fans von Borussia Dortmund werden aber womöglich auf einen anderen Profi gerichtet sein, der gegen Westfalia Rhynern ein emotionales Comeback feiern könnte.

Westfalia Rhynern – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Wir verfolgen für dich das Testspiel Westfalia Rhynern – Borussia Dortmund live. In unserem Live-Ticker verpasst du kein Highlight der Partie. Anstoß ist um 18 Uhr in der Kumpel+Hellmeister-Arena in Hamm.

Westfalia Rhynern – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore: –

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

11.34 Uhr: Wer das Testspiel des BVB gegen Westfalia Rhynern im TV und Stream sehen will, bekommt hier alle Infos.

10.32 Uhr: Es könnte ein emotionaler Abend für Mateu Morey werden, der gegen den Oberligisten nach rund neun Monaten Verletzungspause sein Comeback feiern könnte.

9.15 Uhr: Mit Ramy Bensebaini und Felix Nmecha hat der BVB bislang lediglich zwei Transfers getätigt. Während Bensebaini am Wochenende wieder erwartet wird, könnte Nmecha gegen Westfalia Rhynern einige Minuten Spielzeit bekommen.

8.53 Uhr: Die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic hat in der vergangenen Woche die Vorbereitung mit einem kleineren Team begonnen. Denn die Nationalspieler stoßen erst am 15. Juli nach ihrem Urlaub dazu. Somit fehlen einige Stars, die dann aber zu den weiteren Partien gegen Rot-Weiß Oberhausen (19. Juli) und Rot-Weiß Erfurt (22. Juli) wieder dabei sein werden.

Mehr News für dich:

8.12 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zum Live-Ticker für das erste Testspiel der Vorbereitung für Borussia Dortmund. Für den deutschen Vizemeister geht es um 18 Uhr nach Hamm zu Westfalia Rhynern.