Borussia Dortmund: Schlotterbeck lässt aufhorchen – könnte er den BVB verlassen?

Er soll eines der Aushängeschilder der kommenden Jahre werden. Nico Schlotterbeck gilt schon jetzt als Fanliebling und Leistungsträger bei Borussia Dortmund. Daher ist es wenig verwunderlich, dass die Verantwortlichen seinen Vertrag vorzeitig verlängern wollen.

Und wie sieht Schlotterbeck das? In einem WAZ-Interview spricht er jetzt über die Vertragssituation. Dabei macht er aus seinen Sympathien für Borussia Dortmund keinen Hehl. Doch einfach so wird er seine Unterschrift nicht unter einen neuen Vertrag setzen.

Borussia Dortmund: Führungsspieler ohne Wenn und Aber

Seit mittlerweile zweieinhalb Jahren kickt Schlotterbeck im schwarz-gelben Dress. Mittlerweile ist er zu einem der unumstrittenen Führungsspieler aufgestiegen. Auch auf den Rängen kommt er mit seinem Ehrgeiz und seinem Kampfwillen an. In einer Zeit, in der dem BVB mit Marco Reus und Mats Hummels gleich zwei Fanlieblinge weggebrochen sind, ist auch das nicht zu unterschätzen.

Die Verantwortlichen wissen das. Und so überrascht es nicht, dass intern wohl die Entscheidung gefallen ist, mit Schlotterbeck zu verlängern (hier mehr dazu erfahren). Zwar hätte Borussia Dortmund noch bis 2027 damit Zeit – doch im Fußball kann es schnell gehen und so hätten beide Seite für viele Jahre Klarheit.

Schlotterbeck wird deutlich

„Ich fühle mich hier sehr wohl und liebe es für den Verein zu spielen“, lässt der Abwehrspieler im Interview mit der „WAZ“ auch keinen Zweifel daran, dass er nichts dagegen hätte, für noch längere Zeit im Ruhrgebiet zu bleiben. Allerdings macht er deutlich, dass dafür mehr stimmen muss, als nur eine Gehaltserhöhung.

„Der BVB ist mein erster Ansprechpartner. Ich kann mir grundsätzlich schon vorstellen, länger hierzubleiben“, sagt er auf eine vorzeitige Verlängerung angesprochen – schon etwas weniger euphorisch klingend. „Jetzt liegt der Fokus aber auf einem guten Start in das neue Jahr. Wir müssen die nächsten Schritte machen und die Entwicklung in die richtige Richtung lenken.“

Es klingt also beinahe so, als wolle Schlotterbeck die von ihm geforderte Entwicklung erst einmal abwarten. Sollte diese nicht stimmen, könnte bei seinen Ambitionen auch ein Wechsel möglich sein. So weit ist es allerdings keinesfalls und Schlotterbeck weiß zu schätzen, was er bei Borussia Dortmund alles hat. Was er über die Mannschaft und den Zuspruch der Fans sagt, liest du hier bei der „WAZ“.