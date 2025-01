Borussia Dortmund: Irre Trainer-Wende! BVB entgeht herbem Nackenschlag

Diese Nachricht hatte bei vielen Fans von Borussia Dortmund Bauchschmerzen ausgelöst. Auch wenn Mike Tullberg bisher nicht im großen Rampenlicht stand, ist er beim BVB fast jedem ein Begriff. Denn Tullberg kümmert sich seit Jahren um eines der Dortmunder Prestige-Projekte.

Dass es sich der Verein zur Aufgabe gemacht hat, junge Talente zu millionenschweren Stars zu entwickeln, ist bekannt. Eine immens wichtige Rolle dafür spielt die U19, wo die Juwelen auf das Profigeschäft vorbereitet werden. Und hier bleibt Tullberg Borussia Dortmund nun doch erhalten!

Borussia Dortmund: Angebot aus Norwegen

Danach hatte es tags zuvor noch nicht ausgesehen. Schon länger weckt der 39-Jährige mit seiner Arbeit Interesse anderer Klubs. Sein Weg an die Seitenlinie einer Profimannschaft ist vorbestimmt – da macht man sich auch im Ruhrgebiet keine Illusion.

Daher fasste man jüngst auch den Entschluss, Tullberg keine Steine in den Weg zu legen, sollte ein entsprechendes Angebot eingehen. Und das kam. Der norwegische Klub Brann Bergen meldete sich bei Borussia Dortmund. Alles sah nach einem Wechsel und damit einem herben Verlust für die Schwarz-Gelben aus.

Tullberg sagt ab!

Jetzt aber die Wende. Am Dienstag (7. Januar) machte das dänische Trainertalent reinen Tisch. Gegenüber dem dänischen Sportmagazin „Tipsbladet“ stellt er klar: „Ich bleibe in Dortmund“. Was ihn letztlich zu der Absage bewegte, bleibt offen.

Immerhin war Tullberg bereits vor Ort in Norwegen, um Verhandlungen zu führen. Dem Vernehmen nach sei ihm auch ein unterschriftsreifer Vertrag vorgelegt worden. All das nutzte jedoch nichts. Brann Bergen muss weiterhin nach einem Cheftrainer suchen.

Borussia Dortmund: Erfolgreiche Ära

Der BVB hingegen darf sich freuen, dass der Jugendcoach mit der U19 weitermacht. 2019 zunächst als U23-Trainer gestartet, übernahm er 2020 die Leitung der A-Junioren. Dort arbeitete er beispielsweise mit Spielern wie Youssoufa Moukoko oder Jamie Gittens zusammen. Auch einen Titel kann er vorweisen: 2022 gewann Dortmund die U19-Meisterschaft.